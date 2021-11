Die Bastei in der sächsischen Schweiz in Deutschland. Bild: Shutterstock

Zukunftstag

Typisch Schweiz oder typisch Deutschland? Welches Klischee trifft auf wen zu?

Lilo lebt schon ihr ganzes Leben in der Schweiz. Ein Grossteil ihrer Familie ist aber in Deutschland Zuhause. Darum will die 12-Jährige am heutigen Zukunfstag von euch wissen: Welches Klischee trifft auf wen zu?

Lilo

Die Schweiz und Deutschland sind sich in vielem ziemlich ähnlich – und doch sind sie in manchen Punkten grundverschieden.

Klischees gelten für beide Länder ähnliche. Doch wir wollen wissen, auf wen treffen die folgenden 9 Klischees eher zu? Als Expertin haben wir Lilo engagiert, die 12-Jährige lebt in der Schweiz, hat deutsche Wurzeln und ist mehrmals pro Jahr im grossen Kanton. Hier sind ihre Fragen:

Wo sind die Preise hoch? Eher Schweiz Eher Deutschland In beiden Ländern hoch. In keinem der beiden Länder hoch.

Wo sind die Züge pünktlich? Eher Schweiz Eher Deutschland In beiden Ländern. In keinem der beiden Länder.

Wo ist der Verkehr hektisch? Eher Schweiz Eher Deutschland In beiden Ländern. In keinem der beiden Länder.

Wo gibt es die bessern Döner? Eher Schweiz Eher Deutschland In beiden Ländern. In keinem der beiden Länder.

Wer ist fleissiger? Eher Schweizer/innen Eher Deutsche Beide. Niemand von beiden.

Wer kann besser feiern? Eher Schweizer/innen Eher Deutsche Beide. Niemand von beiden.

Wer steht früher auf? Eher Schweizer/innen Eher Deutsche Beide. Niemand von beiden.

Wer reserviert am Pool Liegen mit dem Badetuch? Eher Schweizer/innen Eher Deutsche Beide. Niemand von beiden.