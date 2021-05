International

Schweiz

So würde die Karte aussehen, wenn wir Deutschland einschweizern würden



Bild: Shutterstock

Die Welt in Karten

Das passiert, wenn man Deutschland nach den Einwohnern der Schweiz neu einteilt

Wie oft hätten die Einwohner der Schweiz in Deutschland Platz? Dass dies ungefähr zehn Mal der Fall wäre, wissen die meisten. Aber wie sähe unser nördlicher Nachbar in der «Masseinheit» Schweiz aus? Wir zeigen es dir.

Man glaubt es kaum, aber mit der Masseinheit Schweiz kann man praktisch jedes Land der Welt vermessen. Die Schweiz zählt rund 8,7 Millionen Einwohner, Deutschland rund 83 Millionen, also knapp 10-mal mehr.

Wir haben darum das bestehende Deutschland in zehn einwohnermässig gleich grosse Regionen aufgeteilt. Diese «Bundesländer» entsprechen gemessen an der Bevölkerung dann jeweils der Schweiz.

Für unseren Vorschlag haben wir uns – wenn möglich – an Bundesländer gehalten. Ging dies nicht auf, verwendeten wir die Landeskreise und kreisfreie Städte als kleinste Grösse für die Grenzziehung:

Flächenmässig ist Deutschland mit 357'386 Quadratkilometern gut neunmal grösser als die Schweiz (41'285 Quadratkilometer). Grundsätzlich wird damit unser nördlicher Nachbar also dichter bevölkert, wobei die Alpen der Schweiz einiges an bewohnbarem Grund wegnehmen. So verteilen sich die Einwohner am Ende doch meist über ähnlich grosse Flächen wie die originale Schweiz.

So gross sind die neuen Bundesländer flächenmässig

Schweiz 6 (mit Berlin): 51'492 km2 Schweiz 1 (mit Hamburg): 51'571 km2 Schweiz 7 (mit Leipzig): 49’727 km2 Schweiz 10 (mit München): 41'867 Schweiz 2 (mit Hannover): 38'677 km2 Schweiz 9 (Stuttgart): 32'410 km2 Schweiz 5 (mit Frankfurt a.M.): 29’622 km2 Schweiz 8 (mit Karlsruhe): 29'201 km2 Schweiz 4 (mit Köln): 20'074 km2 Schweiz 3 (mit Düsseldorf): 12'408 km2

Wenig überraschend drängen sich die rund 8,7 Millionen Einwohner in den Regierungsbezirken Münster und Düsseldorf (beide in Nordrhein-Westfalen), die wir zu einer Schweiz zusammenfassten, auf den kleinsten Raum. Mit einer Fläche von rund 12'000 Quadratkilometern ist dort die Einwohnerdichte fast viermal so hoch wie in der Schweiz (rund 41'000 Quadratkilometer).

Daten und Quellen Die Daten für die Einwohner und Flächen von Deutschlands Landkreisen und kreisfreien Städten haben wir vom Statistischen Bundesamt Deutschlands. Die Daten zu den Einwohnern sind vom 31. Dezember 2019. Die Einwohnerzahl der Schweiz vom Bundesamt für Statistik (Stand: 27. Oktober 2020).

Eher überraschend ist dagegen, dass jene «Schweizen» mit den Grossstädten Berlin oder Hamburg mit jeweils rund 51'000 Quadratkilometer Fläche die Einwohner weiter verteilen als in der Schweiz.

Ziemlich genau gleich gross wie die Schweiz ist dagegen die von uns eingeteilte «Schweiz» in Bayern mit der Grossstadt München (1,4 Millionen Einwohner). Sie verteilt sich auf 41'867 Quadratkilometer (Schweiz: 41'285 km2).

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So lustig sind die Deutschen: 20 witzige Bilder 1 / 22 So lustig sind die Deutschen: 20 witzige Bilder Sicher fast viel weniger Leute triffst du hier: Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter