Vermutlich echt: Rolex Oyster Perpetual-Uhrenmodelle. (Symbolbild) Bild: keystone

Betrug mit Billigschmuck und Fake-Rolex in Lörrach und Grenzach (D)

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In Lörrach und Grenzach-Wyhlen (D) bei Basel haben Unbekannte innert zwei Tagen Passanten mit wertlosem Schmuck und einer gefälschten Rolex übers Ohr gehauen. In beiden Fällen gab ein Unbekannter jeweils eine Notlage an, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Donnerstag mitteilte.

Im einen Fall in Grenzach-Wyhlen wurde am Dienstag ein 72-jähriger Fussgänger von einem Fahrer einer «gepflegten, weissen Limousine» in perfektem Deutsch angesprochen. Er gab vor, er habe eine Reise vor sich und brauche wegen einer Notlage dringend Bargeld. Er bot dem Passanten dafür seine Rolex am Handgelenk an, wie es im Communiqué heisst.

Der 72-Jährige stieg in die Limousine ein, liess sich vom Unbekannten nach Hause fahren und gab ihm dort 2500 Euro. Als Gegenleistung erhielt er die Uhr, zwei Goldringe und eine goldene Halskette. Erst später bemerkte er, dass der Schmuck wertlos und die Rolex eine Fälschung.

Nur 30 Euro Wert

Im anderen Fall wurde ein 33-Jähriger am Mittwoch in Lörrach von einem Mann angesprochen. Er gab an, dringend Geld für die Heimreise nach England zu benötigen. Der Passant hob am Bankomat Geld ab und gab ihm 1000 Euro – im Tausch für zwei Goldketten, Goldringe und eine Rolex-Uhr.

Der Geschädigte ging nachher zu einem Goldankäufer. Dieser schätzte den Wert der Tauschware auf gerade mal 30 Euro, wie die Polizei weiter schreibt. (sda)