Bundesrat Cassis trifft zum ersten Mal EU-Kommissar Sefcovic

Neben dem Treffen Cassis-Sefcovic findet am Montagnachmittag auch das 40. interparlamentarische Treffen Schweiz-EU statt. Im Vordergrund steht dabei gemäss einer Mitteilung des Parlaments die Frage der Schweizer Beteiligung an den EU-Forschungs- und Bildungsprogrammen «Horizon Europe» und «Erasmus plus». (saw/sda)

Im Gegenzug hofft Cassis nun auch auf ein positives Zeichen seitens der EU . Forderungen will er aber keine stellen, um endlich die Negativspirale in der Beziehung zwischen Bern und Brüssel zu durchbrechen. Denn aktuell sind die Fronten ziemlich verhärtet.

Der Schweizer Aussenminister reist nach Brüssel mit zwei Gesten des guten Willens im Gepäck: die Freigabe der Kohäsionsmilliarde durch das Parlament in der Herbstsession sowie die Aufhebung der Beschränkung der Personenfreizügigkeit für Kroatien ab 2022.

Bundesrat Ignazio Cassis trifft am Montag in Brüssel Maros Sefcovic, Vizepräsident der EU-Kommission und neu offizieller Ansprechpartner für die Schweiz . Ziel ist eine gemeinsame Standortbestimmung. Es ist das erste Treffen zwischen den Politikern.

Von «Corona besiegt» zurück zum Zertifikat: Die Lage in Dänemark in 6 Punkten

Die dümmsten Ausreden in 18 Memes

So gut repräsentiert unser Bundesgericht die Schweizer Bevölkerung

Sechs verletzte Personen nach Unfall in Ebnet LU

SBB registrieren immer mehr Übergriffe auf Angestellte – in zwei Regionen besonders

Bei Ungeimpften Spitalkosten eintreiben: Was gegen den Vorschlag spricht

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

In Trams und Doppeldeckern - So impft die Schweiz

Geimpft und trotzdem an Corona gestorben: Studie zeigt, wer gefährdet ist

Johnson & Johnson meldet Insolvenz an – dieser Trick steckt dahinter

Alle sind sich in der Pflege-«Arena» einig – nur in einer Frage nicht

Was ist eigentlich der Plural von «Chaos»? Beim Mehrzahl-Quiz wirst du Federn lassen

Impfwoche: «Zufrieden, aber nicht begeistert» +++ Ausbruch an Primarschule in Abtwil SG

Mehr als nur ein Starbucks-Becher in «Game Of Thrones» – 17 peinliche Film-Fails

QDH: Huber ist nicht auf den Lofoten. Dafür in der Beiz

«Fentanyl ist der Teufel» – hier sterben pro Woche 10 Menschen an einer Überdosis

Sechs verletzte Personen nach Unfall in Ebnet LU

Bei der Frontalkollision zweier Autos auf der Kantonsstrasse in Ebnet LU sind am Sonntagabend sechs Personen verletzt worden, drei davon schwer. Die verunfallten Personen wurden mit der Rega und dem Rettungsdienst in umliegende Spitäler eingeliefert.