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London: Schweizer Botschaft soll für 96 Millionen Franken saniert werden

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Die Schweizer Botschaft in London soll saniert werden – für fast 100 Millionen Franken.Bild: IMAGO / Zoonar

Schweizer Botschaft in London soll für knapp 100 Millionen Franken saniert werden

Der Bundesrat will die Schweizer Botschaft in London für 96 Millionen Franken sanieren. Das geht aus der Immobilienbotschaft 2026 des Bundesrates hervor.
14.05.2026, 20:5814.05.2026, 20:58

Die Schweizer Botschaft in London wurde im Jahr 1971 gebaut – nun soll sie für 96 Millionen Franken umfassend saniert werden. Die Botschaft in Grossbritannien gehöre zu den weltweit bedeutendsten Vertretungen der Schweiz, betont das Aussendepartement (EDA).

Dass sowohl das Grundstück als auch das Gebäude im Londoner Stadtteil Marylebone Eigentum der Eidgenossenschaft seien, sei in der britischen Hauptstadt eine Besonderheit.

Die Botschaft beherbergt aktuell die Kanzlei, die Residenz, eine Dienstwohnung, vier kleinere Wohneinheiten sowie Repräsentationsräumlichkeiten, schreibt der Blick. Inzwischen seien die Gebäudehülle, die Haustechnik sowie der Innenausbau sanierungsbedürftig.

Im Rahmen der Sanierung sollen auch Räumlichkeiten angepasst werden. Die Erneuerung ermögliche, dass zwei weitere Dienstwohnungen der Schweiz in London sowie die bisher anderswo eingemietete Vertretung von Schweiz Tourismus im Gebäude der Botschaft untergebracht werden können. So sollen auch Arbeitsabläufe verbessert werden.

Die Sanierungsvariante sei die wirtschaftlichste und nachhaltigste Lösung, betont das EDA. Denn auch Alternativen wie der Verkauf des bestehenden Gebäudes oder der Anmietung einer neuen Botschaft seien geprüft worden. (hkl)

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