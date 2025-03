Sepp Blatter bestreitet Vorwürfe beim Prozess in Muttenz BL

Der Verzicht auf die Teilnahme an der Verhandlung werde aber nicht als Gleichgültigkeit gedeutet, sondern dass die Fifa an ihren erstinstanzlichen Anträgen festhalte. Die Privatklage sei daher nicht hinfällig. Somit bleibt die Fifa Partei. (dab/sda)

Der ehemalige Fifa-Präsident Joseph Blatter hat bei der Befragung Berufungsprozess in Muttenz BL seine Unschuld beteuert. «Wenn man von Fälschungen, Lügen und Betrug spricht - das bin ich nicht, in meinem ganzen Leben nicht», sagte Blatter.

Der ehemalige SRF-Moderator Ueli Schmezer ist jetzt Nationalrat – das sind seine Pläne

Mit 63 Jahren beginnt ein neues Kapitel für Ueli Schmezer. Das einstige SRF-Aushängeschild rückt am Montag in den Nationalrat nach. Was will er als Politiker erreichen?

Als «Kassensturz»-Moderator war Ueli Schmezer so etwas wie der Anwalt der Abgezockten, ungerecht Behandelten und Pechvögel. Ein Vierteljahrhundert stand er im Schweizer Fernsehen vor der Kamera. Er nahm im Studio Unternehmer in die Mangel, die Kunden übers Ohr gehauen haben, befragte Politiker und Branchenvertreter zu Missständen in Spitälern oder Grüsel-Zuständen in Beizen.