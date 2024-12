Hillary Clinton stattet Lugano einen Besuch ab. Bild: keystone

Hillary Clinton trieb sich in Lugano herum – das ist der Grund

Die frühere US-Aussenministerin und Präsidentengattin Hillary Clinton ist für ein Politikertreffen in die Schweiz gereist.

Am Samstag wurde die 77-Jährige in der Innenstadt von Lugano gesichtet, wie auf TV-Bildern des Tessiner Fernsehens RSI zu sehen war.

Clinton war in einer Gasse im Zentrum unterwegs und besuchte unter anderem eine Osteria. Begleitet wurde sie unter anderem von zahlreichen Sicherheitskräften.

Clinton weilte nach Informationen von RSI an einer Tagung, die von der US-Denkfabrik Aspen Institut organisiert und von der Clinton-Familie unterstützt wird. Demnach sollen auch die frühere israelische Aussenministerin Tzipi Livini und die ehemalige EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini an dem Treffen dabei sein.

Auf die Frage einer Journalistin, wie ihr die Schweiz gefalle, antwortete die Demokratin und frühere US-Präsidentschaftskandidatin: «Ich liebe es.»

Clinton ist mit dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton verheiratet. Von 2009 bis 2013 war sie US-Aussenministerin in der Regierung des damaligen Präsidenten Barack Obama (63). 2016 kandidierte sie selber für das Präsidentenamt, unterlag aber dem Republikaner Donald Trump.

Hillary Clinton besuchte in der Vergangenheit mehrmals die Schweiz, sowohl als Senatorin (2001-2009) als auch als First Lady (1993–2001) und Aussenministerin der Vereinigten Staaten (2009–2013). So weilte sie verschiedentlich am Weltwirtschaftsforum in Davos GR. Als First Lady besuchte sie unter anderem auch das Luzerner Kinderparlament und die St.Galler Stiftsbibliothek. (sda/con)