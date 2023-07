Schweizer Traditionsfirma Franz Carl Weber wird an deutsches Unternehmen verkauft

Die Marke Franz Carl Weber bleibe indes bestehen und auch am Filialnetz sei aktuell keine Änderung geplant, so Dobler weiter, der 2018 als Aktionär bei FCW eingestiegen ist und rund die Hälfte der Anteile hält. «Für den Kunden ändert sich nichts», so der Nationalrat und Digitec-Mitgründer weiter. «Das Unternehmen bleibt eine Herzensangelegenheit für mich.»

FCW geht in den Besitz des Müller-Konzerns. Das bestätigte FCW-Verwaltungsratspräsident Marcel Dobler am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Zuerst hatte die «Handelszeitung» über den Verkauf berichtet.

Macron erwägt Social-Media-Blockade bei weiteren Unruhen

Im Kampf gegen weitere Unruhen in Frankreich zieht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch eine Blockade von Online-Medien in Betracht. Man müsse über die Nutzung sozialer Netzwerke durch die protestierenden Jugendlichen und mögliche Verbote nachdenken, sagte Macron bei einem Treffen mit Bürgermeistern am Dienstag in Paris, berichtete der Sender BFMTV. «Und wenn die Dinge aus dem Ruder laufen, muss man sich vielleicht in die Lage versetzen, sie zu regulieren oder abzuschalten. Das sollte man auf keinen Fall im Eifer des Gefechts tun, und ich bin froh, dass wir das nicht tun mussten.»