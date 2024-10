Kamala Harris trägt im Wahlkampf St.Galler Mode

Es ist nicht das erste Mal, dass Politikerinnen oder Prominente sich für Akris entscheiden. Die aktuelle US-First-Lady Jill Biden und Michelle Obama trugen schon Kreationen aus St.Gallen. Auch US-Schauspielerin Angelina Jolie, Prinzessin Charlène von Monaco und Bundesrätin Karin Keller-Sutter fühlen sich wohl in Entwürfen von Albert Kriemler. (viv/dbu)

Damals fiel wegen der Coronapandemie zum zweiten Mal das Defilee in Paris aus. Modedesigner Albert Kriemler rückte seine Heimatstadt St.Gallen ins Zentrum der Kollektion, als Laufsteg diente der Spazierweg auf Dreilinden. Der Name der Farbe Gallus Green ist vom irischen Mönch Gallus inspiriert, der vor 1400 Jahren St.Gallen gründete.

Bei Akris vermarkte man Kollektionen nicht an Prominente und das Modehaus erfahre oft erst im Nachhinein von den berühmten Kundinnen, heisst es aus dem Unternehmen. Der Anzug, für den sich Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris entschieden hat, stammt aus der Herbst-/Winterkollektion 2022.

Kamala Harris vertraut in der heissen Phase des Wahlkampfes auf das St.Galler Modehaus Akris.

Kamala Harris vertraut in der heissen Phase des Wahlkampfes auf das St.Galler Modehaus Akris. Bild: keystone

Das Traditionsunternehmen Akris wird zum Modefaktor im US-Wahlkampf, wie es in seiner Instagram-Story zeigt. Darin sieht man die potenziell erste weibliche Präsidentin der USA in einem gallusgrünen Zweiteiler des St.Galler Modehauses über die Landebahn eines Flughafens gehen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Eingefronenes Russengeld geht an Ukraine – G7 ist sich einig über 50-Milliarden-Kredit

Wie Red Bull illegal an Schweizer Unis weibelt

Picdump 112 (Sorry für das Titelbild!)

Eurovision Song Contest zerstört laut EDU «göttliche Ordnung»

Bundesrat will lebenslange Witwenrente kippen – auch aus Spargründen

Wie und wobei sich die Schweizerinnen und Schweizer verletzen

Die Versicherung Generali hat eine Umfrage durchgeführt. Sie zeigt auch, dass junge und alte Menschen Gefahren unterschiedlich einschätzen. Und, dass damit beide falschliegen.

Wie verunfallen Schweizerinnen und Schweizer? Dieser Frage ging die Versicherung Generali nach. Dafür führte sie online eine Umfrage durch. Die repräsentativen Resultate lassen sich auf die gesamte Bevölkerung übertragen. Sie zeigen also, welche Verletzungen Ihnen am wahrscheinlichsten blühen. Und an welchem Körperteil Sie sich diese voraussichtlich zuziehen. Ein kleiner Vorgeschmack: Es geht unter die Gürtellinie.