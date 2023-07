Aus einem Tempel gestohlen: Schweiz gibt Teil einer Ramses-II-Statue an Ägypten zurück

Mehr «Schweiz»

Die Schweiz hat am Montag ein Fragment einer über 3400 Jahre alten Statue von Pharao Ramses II. an Ägypten zurückgegeben. Das Objekt war im Rahmen eines kantonalen Strafverfahrens in Genf beschlagnahmt worden, wie das Bundesamt für Kultur (BAK) mitteilte.

Das Fragment wurde während eines Strafverfahrens beschlagnahmt. Bild: zvg

Die Skulptur von Ramses II. ist Teil einer Gruppenstatue, in der der Pharao neben verschiedenen ägyptischen Gottheiten sitzt. Das Fragment wurde zwischen Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre aus dem Tempel von Ramses II. in Abydos gestohlen und gelangte über verschiedene Länder in die Schweiz.

Die Steinskulptur wurde der ägyptischen Botschaft in Bern von der Direktorin des BAK, Carine Bachmann, übergeben. Die Rückgabe erfolgt in Anwendung des Gesetzes über den internationalen Kulturgütertransfer, wie das Bundesamt mitteilte. (sda)