Abschalten und entspannen: Dafür sind die Sommerferien da. Bild: pexels.com

Fünf wirklich nützliche Tipps für unvergessliche Low-Budget Sommerferien

Viele Menschen haben mit steigenden Preisen in sämtlichen Lebensbereichen zu kämpfen. Damit man nicht nur für die Arbeit lebt, hat watson fünf Tipps parat, wie auch ohne grosses Budget tolle Ferien drin liegen.

Kilian Marti

Ferien. Ferien. Und nochmals: Ferien. Es ist das Thema der Stunde. Tagtäglich erzählt jemand aus dem eigenen Umfeld, wohin die nächste Reise führt oder woher er gerade kommt.

Und selbst diejenigen, die wenige Freunde haben, werden in den sozialen Medien permanent damit konfrontiert, dass es wieder die Zeit des Jahres ist, sich weit weg vom Alltag eine kleine – oder je nach Budget grössere – Auszeit zu gönnen.

Doch Ferien fernab der Grenzen der Schweiz sind nicht für jeden möglich: Durchschnittsverdiener und Menschen mit einem tiefen Einkommen erleben 2023 einen zusätzlichen finanziellen Druck durch die steigenden Preisen in diversen Lebensbereichen. Ferien? Wunschszenario. Das muss nicht so bleiben: Hier kommen fünf Tipps, wie du deine Sommerferien trotz Low-Budget unvergesslich machst.

Mit dem Smartphone oder Tablet buchen

Wie du deine Ferien online buchst, spielt eine grosse Rolle für den Preis, den du bezahlst. So kommt es auf das Gerät an, mit dem du deine Reise buchst. Laut dem Konsumentenmagazin «Saldo» gibt es günstigere Preise für Hotels und Flüge, wenn du die Buchungsportale mit dem Handy oder dem Tablet anstatt mit dem Computer aufrufst.

Das Magazin hat dies bei mehreren Ferienanbietern gestestet, unter anderem «Booking.com», «Expedia.ch» und «Opodo.ch». Last-Minute-Ferien solltest du also nicht am Arbeitsplatz mit dem Computer buchen, sondern in der Pause mit dem Smartphone.

Ein VPN nutzen

Es spielt auch eine Rolle, von welchem Land aus du die Reise buchst. Dies hat eine Untersuchung der deutschen Ruhr-Universität Bochum bei der Plattform «Booking.com» gezeigt. Eine Überprüfung des Magazins «Saldo» bestätigt dies: Bei 18 getesteten Hotels und Flügen waren 14 günstiger, wenn diese mittels eines VPN-Dienstes aus dem Ausland gebucht wurden.

VPN sind private Netzwerke, welche Internetserver aus anderen Ländern nutzen, die man frei wählen kann. User können so ihren Standort ändern, damit die Internetseiten nicht mehr wissen, woher der Zugriff wirklich kommt. In den Apps-Stores gibt es diverse kostenlose VPN-Apps.

Günstigere Ferien dank einem VPN: Beispielsweise in Hurghada, Ägypten. Bild: Shutterstock

Laut «Saldo» kann man mit diesem Trick je nach Zielort hunderte von Franken sparen. Etwa in Hurghada, Ägypten: Dort kostet eine Woche in einem Dreibettzimmer des Vier-Sterne-Hotels «Meraki Resort» 2042 Franken, wenn man es von der Schweiz aus bucht. Mit einem VPN aus Zypern oder Deutschland zahlt man nur noch rund 1637 Franken – und damit 405 Franken weniger.

Suchverlauf und Cookies löschen

Reiseanbieter und Airlines haben dynamische Preise für ihre Angebote. Das heisst, dass eine Reise teurer werden kann, je mehr Suchanfragen man dazu macht. Es empfiehlt sich deshalb, regelmässig den Cache zu leeren, während man nach günstigen Sommerferien sucht.

Gleichzeitig ist das Leeren des Cache auch gut für dein mobiles Gerät: Es kann Speicherplatz freigeben, Akkuprobleme beheben und die Geschwindigkeit sowie die Sicherheit des Smartphones verbessern.

Alternative Destination wählen

Spanien, Griechenland und Italien sind beliebte Destinationen für Sommerferien. Diese Orte solltest du eher meiden, wenn du Low-Budget unterwegs ist.

Gemäss den Reiseanbietern Kuoni und Holidaycheck sind dafür die Türkei, Mazedonien, Albanien und Bulgarien Ferienziele, wo man mit einem kleinen Budget viel haben kann. Auch nach Tunesien und Ägypten gibt es immer wieder Last-Minute-Angebote, die sich lohnen können.

Preiswerte Strandferien in Albanien: Etwa am Gjipe Beach. Bild: Shutterstock

Wer flexibel mit seiner Reisezeit ist, der findet auf Last-Minute-Internetseiten diverse Angebote für eine Woche Ferien im 4-Sterne-Hotel inklusive Flug ab 400 Franken pro Person.

Kreative Wege gehen

Es gibt viele Möglichkeiten, unvergessliche Sommerferien zu machen. Da Flugpreise in den letzten Wochen und Monaten immer teurer wurden, empfiehlt sich eine Reise mit dem Zug. Teuer ist dabei nämlich vor allem die Fahrt bis an die Schweizer Grenzen – danach wird es günstiger. Inhaber eines SBB-Generalabonnements sind im Vorteil. Möglich wäre aber auch, sich bei der eigenen Gemeinde eine Tageskarte zu lösen, die in der ganzen Schweiz gültig ist und je nach Ort rund 30 Franken kostet.

Davon profitieren diejenigen, die ihre Sommerferien etwa unbedingt in Italien machen wollen. So kostet die günstigste Hin- und Retour-Fahrt von Chiasso nach Cinque Terre, den malerischen Fischerdörfern unterhalb von Genua, rund 84 Franken für Personen zwischen 26 und 59 Jahren. Wer kurzfristig dort noch ein bezahlbares Hotel sucht, für den lohnt sich ein Anruf direkt beim Hotel. Das ist allerdings mit Aufwand verbunden, doch es gibt oft noch restliche Zimmer, die online nicht mehr gefunden werden.



Und für die, welche in der Schweiz schöne Ferien machen wollen – ohne viel Geld auszugeben – hat watson-Redaktor Reto Fehr viele spannende Geheimtipps für schöne Orte und Wanderausflüge.