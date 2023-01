Der verstorbene Philipp, Brigitte und Robert Schuler-Voith, 2014. Bild: www.imago-images.de

Milliardärssohn tot in Zürcher Luxushotel gefunden

Philipp Schuler-Voith, Spross des milliardenschweren Unternehmers Robert Schuler-Voith, ist verstorben. Wie die «BILD» berichtet, wurde er vor zwei Wochen leblos in seinem Zimmer in einem Zürcher Luxushotel aufgefunden.

Dies wurde von einem Sprecher der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft bestätigt. «Wie üblich bei solchen Todesfällen untersucht die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit der Polizei die Umstände», sagte er der «BILD» auf Anfrage. Die Todesursache ist noch unbekannt.

Die Schuler-Voith-Dynastie gehört zu den wohlhabendsten Deutschlands. Die Münchner Familie verkehrt in den höchsten Kreisen, was hinsichtlich ihres Vermögens, welches zwischen einer halben und einer Milliarde geschätzt wird, nicht verwunderlich ist. Vater Robert war lange Chef des Haushaltsgeräte-Konzerns «Leifheit», aus welchem er sich 2015 zurückzog. Zudem war er Mehrheitsaktionär der eigenen Schuler-AG, welche Pressen herstellt, 2013 verkaufte er seine Anteile. Mutter Brigitte ist Kunstmäzenin und gilt als einflussreich in der Szene.

Der verstorbene Philipp versuchte, wie die «BILD» berichtet, immer wieder an die Erfolgsgeschichten seiner Eltern anzuknüpfen. Allerdings soll er ein Jet-Set- und Luxus-Leben genossen haben. Die Familie Schuler-Voith hat sich nicht geäussert.

(cpf)