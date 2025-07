Das 100-Franken-Goldvreneli wird bereits auf Sekundärplattformen feilgeboten. Bild: swissmint

Jetzt wird das spezielle Goldvreneli für das Zigfache auf Ricardo verkauft

Der Ansturm auf das spezielle 100-Franken-Goldvreneli war riesig. Eigentlich hätte der Verkauf bei Swissmint am Dienstagmorgen um 9 Uhr starten sollen, doch der Onlineshop war wegen der vielen Anfragen bis um die Mittagszeit überlastet.

Als die Webseite von Swissmint dann endlich wieder erreichbar war, kam die nächste Hiobsbotschaft für Sammlerinnen und Sammler: Die auf 2500 Stück limitierten Goldvrenelis waren bereits ausverkauft.

Nun wird die spezielle Ausgabe der Münze bereits auf Sekundärplattformen angeboten – für zum Teil horrende Preise.

Mehrere Inserate erscheinen bei Ricardo, wenn man nach dem Goldvreneli sucht – und allesamt sind sie deutlich teurer als der offizielle Verkaufspreis von ursprünglich 3500 Franken.

Eine Ausgabe der speziellen Münze wurde bereits verkauft – für satte 10'000 Franken. Die billigste Ausgabe der Münze stand kurz vor 14 Uhr für rund 5200 Franken zum Verkauf – die Auktion dauert allerdings auch noch bis zum 6. Juli. Auch auf anderen Plattformen wie tutti.ch wird das spezielle Goldvreneli zum Kauf angeboten.

Wer also kein Glück hatte und das Goldvreneli nicht via Swissmint kaufen konnte, muss nun tief in die Tasche greifen. (ome)