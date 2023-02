Mit dem Schweizer Pass kommt man weit, aber nicht am weitesten. Bild: KEYSTONE

Schweiz verpasst die Top 10 knapp – das sind die stärksten Reisepässe der Welt

Mit welchem Pass kommst du ohne vorgängig beantragtes Visum am weitesten? Ein Ranking zeigt, welche Staatsbürgerschaft du beantragen musst, wenn du der «Most Global Citizen» sein willst – und in welche Länder du mit dem Schweizer Pass kommst.

Mehr «Schweiz»

Wer denkt, er könne nur mit dem roten Pass wedeln und werde freundlich in jedes Land gewunken, irrt sich. Auch Besitzer des Schweizer Reisepasses können nicht visumfrei überall hinreisen. Nützlich ist unser Ausweis aber trotzdem: 174 von insgesamt 198 Staaten können wir betreten, ohne vor der Ausreise aus der Schweiz ein Visum beantragen zu müssen. Damit belegen wir im «Passport Index» von Arton Capital, einem Beratungsunternehmen, das sich mit Einbürgerungen beschäftigt, den 11. Platz.

Vor der Schweiz liegen nur die Vereinigten Arabischen Emirate, welche mit einer visafreien Einreise in 181 Länder an der Spitze des Rankings liegen, sowie die neun EU-Länder Schweden, Deutschland, Finnland, Luxemburg, Spanien, Frankreich, Italien, Niederlande und Österreich. Mit ihren Reisepässen kommt man zwar ebenfalls in 174 Länder, ohne vorher ein Visum beantragen zu müssen, allerdings müssen Herr und Frau Schweizer bei 49 statt 45 oder 46 Staaten das Visum noch bei der Einreise lösen.

Die stärksten Reisepässe der Welt:

1. Rang (visafreie Einreise in 181 von 198 Länder / 58x Visum bei Ankunft):

Saudi-Arabien



Saudi-Arabien 2. Rang (174 Länder / 45x Visum bei Ankunft):

Schweden, Deutschland, Finnland, Luxemburg, Spanien, Frankreich, Italien

Schweden, Deutschland, Finnland, Luxemburg, Spanien, Frankreich, Italien 9. Rang (174 Länder / 46x Visum bei Ankunft):

Niederlande, Österreich



Niederlande, Österreich 11. Rang (174 Länder / 49x Visum bei Ankunft):

Schweiz



Schweiz 12. Rang (174 Länder / 53x Visum bei Ankunft):

Südkorea



Unmittelbar hinter der Schweiz folgt im Ranking Südkorea vor zahlreichen weiteren EU-Staaten, Grossbritannien, Neuseeland und den USA. Das Schlusslicht bildet Afghanistan: Das islamische Emirat wird derzeit von den Taliban beherrscht, dementsprechend vorsichtig sind Länder dieser Welt bei der Einreise von Bürgern Afghanistans geworden. Nur gerade in 39 Staaten kann man mit dem afghanischen Pass einreisen, ohne vorher ein Visum zu beantragen.

Die schwächsten Reisepässe der Welt:

194. Rang (45 Länder / 34x Visum bei Ankunft):

Somalia​

Somalia​ 195. Rang (45 Länder / 35x Visum bei Ankunft):

Pakistan​

Pakistan​ 196. Rang (44 Länder / 33x Visum bei Ankunft):

Jemen



Jemen 197. Rang (42 Länder / 33x Visum bei Ankunft):

Irak



Irak 198. Rang (40 Länder / 32x Visum bei Ankunft):

Syrien



Syrien 199. Rang (39 Länder / 34x Visum bei Ankunft):

Afghanistan



Aber zurück zur Schweiz: Mit dem roten Pass kommst du in 174 Länder, ohne vorher ein Visum auf der jeweiligen Botschaft beantragen zu müssen. Komplett visafrei kommen Herr und Frau Schweizer allerdings nur in 117 Staaten: Bei acht Ländern, darunter die USA, Australien und Kanada, muss vor der Abreise eine elektronische Reisegenehmigung (eTA) beantragt werden. Bei 49 Ländern kann ein Visum bei der Ankunft beantragt werden, was im «Passport Index» von Arton Capital noch als visafrei betrachtet wird.

Und wer kann visafrei in die Schweiz einreisen? Zunächst einmal sämtliche europäischen Staaten, mit Ausnahme von Russland, Belarus, des Kosovo und der Türkei. Dann ein Grossteil aller nord- und südamerikanischen Staaten, ausgenommen Kuba, Jamaika, Dominikanische Republik, Haiti, Jamaika, Belize, Ecuador, Bolivien, Guyana und Suriname. Ein Visum brauchen sämtliche Staatsbürger afrikanischer Länder. Auch Reisende aus fernöstlichen Ländern benötigen fast allesamt eine zusätzliche Einreiseerlaubnis – ausgenommen sind hier Japan, Südkorea, Taiwan, Malaysia, Brunei und Osttimor.