Schweiz

International

Jahresrückblick: Bilder, die 2020 die Welt bewegten



Bilder, die im Jahr 2020 die Welt bewegten

Dieser Artikel ist weder lustig noch aufmunternd. Das Jahr 2020 hat die meisten von uns in eine Art Schockstarre versetzt – es gab viele Ups und Downs. Lassen wir es Revue passieren, und dann lassen wir es hinter uns. Das sind die Bilder des Jahres.

Australiens Waldbrände

Was 2019 begonnen hat, nahm im März 2020 endlich ein Ende: Die Buschfeuer in Australien. Über 186’000 Quadratkilometer Buschland wurden von den Flammen zerstört und mit ihnen auch die einzigartige Tierwelt, die Australien zu bieten hat. Auch die Menschen hat es hart getroffen: 33 Menschen fielen den Flammen zum Opfer und schätzungsweise 445 weitere kamen an den Folgen der Luftverschmutzung durch den Rauch ums Leben.

Bild: EPA AAP

Bild: Getty Images AsiaPac

Kenias Heuschreckenplage

In diesem Jahr suchten abertausende Heuschrecken das Land Kenia heim. Es handelt sich um die schlimmste Plage seit Jahrzehnten. Die kleinen Viecher zerstören täglich die Nahrungsgrundlage von mehreren 100'000 Menschen – und das in einem Land, welches sonst schon wenig hat.

Bild: AP

Bild: Getty Images Europe

Die Flüchtlingskrise

Syrien, Irak und Afghanistan: Auch in diesem Jahr flüchteten unzählige Menschen aus ihrer Heimat nach Europa in der Hoffnung auf besseres Leben. Doch für viele bleibt die Reise aussichtslos: Die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln sind überfüllt, Europa kann sich nicht auf eine Verteilung von Migrantinnen und Migranten einigen und die Corona-Pandemie verschärft die Situation. Auch die Brände in den Lagern auf Lesbos und Moria haben das Leben der Flüchtenden nicht einfacher gemacht.

Bild: AP

Bild: AP

Bild: AP

Bild: Getty Images Europe

bild: Getty Images

Black Lives Matter

George Floyd, der vor laufender Kamera von einem Polizisten ermordet wurde, löste eine weltweite Protestwelle im Sinne der Black-Lives-Matter-Bewegung aus. In vielen Ländern, allen voran in den USA, demonstrierten unzählige Menschen gegen Polizeigewalt gegenüber Schwarzen und gegen Rassismus. In einigen Staaten herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände.

Bild: Getty Images Europe

Bild: AP

Bild: AP Star Tribune

Bild: Getty Images North America

Bild: Getty Images North America

Bild: Getty Images North America

Bild: AP

US-Wahlen

Auch die US-Präsidentschaftswahlen haben die Welt aufgewühlt. Schuld daran ist der noch amtierende Präsident Donald Trump: Er erkennt bis heute seine Niederlage nicht an und verlangte in einigen Staaten eine Neuauszählung der Stimmabgaben. Doch bis heute hat das nichts gebracht: Joe Biden ist nach wie vor der offiziell gewählte Präsident und wird voraussichtlich im neuen Jahr das Amt übernehmen.

Bild: The Washington Post

Bild: EPA SIPA USA POOL

Bild: Getty Images North America

Bild: AP Atlanta Journal-Constitution

Massenproteste nach Präsidentschaftswahlen in Belarus

In Weissrussland demonstriert seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl am 9. August die gesamte Bevölkerung gegen den amtierenden Machthaber Alexander Lukaschenko. Die Demonstranten fordern bei ihren Märschen den Rücktritt Lukaschenkos, der schon mehr als 26 Jahre an der Macht ist. Die Sicherheitskräfte gingen immer wieder rabiat gegen die Demonstrierenden vor – so gingen Bilder und Videos um die Welt, wie auf die Menschen eingeschlagen wurde und immer noch wird.

Bild: AP

Bild: AP

bild: keystone sda

Explosion in Beirut

Am 4. August gab es im libanesischen Beirut einen riesigen Knall: Der Hafen der Stadt explodierte. Mehr als 190 Menschen wurden getötet und mehr als 6000 verletzt. Die Detonation soll durch grosse Mengen der hochexplosiven Chemikalie Ammoniumnitrat, die über Jahre ungesichert im Hafen gelagert worden waren, ausgelöst worden sein. Kritiker werfen der Regierung vor, davon gewusst, aber dennoch nichts dagegen unternommen zu haben.

Bild: AP

Bild: keystone / ap

Bild: Getty Images Europe

Waldbrände in Kalifornien

Eine wochenlange Hitzewelle hatte die Wälder der US-amerikanischen Westküste vollständig ausgetrocknet. Trockene und böige Föhnwinde wehten durch die Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington – und eine Serie von Blitzeinschlägen entfachte Waldbrände entlang der Küste. Das Feuer geriet ausser Kontrolle.

Bild: KEYSTONE

Hunderte Häuser brannten ab, Tausende Menschen mussten fliehen. Das Feuer tauchte den Himmel in San Francisco in eine feuerrote Farbe – die Fotos gingen um die Welt. Die Metropole selbst ist aber vom Feuer verschont geblieben.

Bild: AP Frederic Larson

Coronavirus

Und nun zum Thema Nummer 1: Die Corona-Krise. Dank ihr befindet sich die ganze Welt in einer Schockstarre. Überlastete Spitäler, leere Städte und Strände, Homeoffice an der Tagesordnung, Quarantäne und Isolation. Wir wollen gar nicht zu viel dazu schreiben. Schaut es euch einfach an:

Bild: EPA FEATURECHINA

Bild: Getty Images North America

Bild: FR34727 AP

Bild: AP

Bild: KEYSTONE

Bild: Getty Images Europe

Bild: Getty Images Europe

Bild: AP

Bild: keystone

Bild: EPA

Bild: KEYSTONE

Bild: AP

Bild: Chris Jackson Collection

Bild: EPA EFE

Bild: AP PA pool

(cki)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Weil wir alle gerne lachen: Die besten Chuck-Norris-Witze Das macht die Menschen in dieser schwierigen Zeit glücklich Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter