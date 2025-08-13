recht sonnig29°
Kanton Jura verbietet ab Februar Handys an Schulen

smartphone handy schule
Der Kanton Wallis oder Aargau haben bereits ähnliche Regeln eingeführt. Bild: Shutterstock

13.08.2025, 13:2913.08.2025, 13:29
Im Kanton Jura werden ab Februar 2026 private Smartphones und Smartwatches an den Schulen verboten, wie dieser am Mittwoch bekanntgab. Künftig sollen nur noch von den Schulen bereitgestellte digitale Geräte verwendet werden dürfen.

Andere Kantone wie Wallis und Aargau kennen bereits ähnliche Regelungen. Das Thema wird auch schweizweit und international immer wieder diskutiert.

Im September sollen die Schülerinnen und Schüler in den 11. Klassen einer Evaluation ihrer digitalen Kompetenzen unterzogen werden, wie der Kanton Jura ankündigte. Sie seien die erste Generation, die seit der siebten Klasse strukturieren Digitalunterricht genossen habe.

Das Verbot sei Teil eines Aktionsplans zum digitalen Umfeld. Es gehe nun darum, den Unterricht auf Themen wie Cybersicherheit, Nachhaltigkeit und digitale Arbeitsumgebungen auszuweiten. Zudem gehe es auch um künstliche Intelligenz. (sda)

