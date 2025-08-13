Irgendwo auf den Lofoten …Bild: Shutterstock
Diese ungemein nützlichen Apps möchten wir auf Reisen nicht mehr missen. Und welche Reise-App hat auf deinem Handy einen Stammplatz?
13.08.2025, 10:5613.08.2025, 10:56
Airalo
«Mit Airalo
kannst du mit wenigen Klicks eine für das Reiseland passende, digitale eSIM kaufen. So spart man sich den Weg vor Ort in einen Handy-Laden und umgeht die teuren Roaminggebühren.»
Oliver Wietlisbach
Digitale eSIM in über 200 Ländern einfach nutzen.bild: Airalo
Flush
«Flush
zeigt dir alle öffentlichen Toiletten in deiner Umgebung an. Man sieht auch gleich, ob man zum Beispiel zahlen muss fürs Klo. Die App hat mir in Spanien mehrmals das Leben gerettet, sie funktioniert aber auch bei uns.»
Corina Mühle
Im Ausland öffentliche WCs finden.bild: Flush
GetYourGuide
«Ich finde die App GetYourGuide
super praktisch. Sie bietet eine grosse Auswahl an geprüften Touren und Aktivitäten. Alles lässt sich schnell und einfach direkt in der App buchen, wo man auch alle Informationen und Tickets erhält. Die Angebote, die ich bisher gebucht habe, waren ausserdem richtig gut organisiert und nicht so überlaufen wie viele Touren, die man spontan vor Ort findet.»
Stefanie Gassner
Unkompliziert eine Tour buchen.bild: GetYourGuide
MapsMe
«MapsMe
finde ich super. Klar kann man sich auch die Offlinekarte von Google Maps herunterladen, wenn man unterwegs kein Internet hat, aber wer gerne auf Karten herumstöbert, entdeckt auf MapsMe Sehenswertes, das auf Google Maps gar nicht eingezeichnet ist. Dadurch konnte ich schon: In einem kleinen, unbekannten Cenote in der Pampa Mexikos ganz allein baden, den Tag in einer verlassenen Bucht am Meer in Italien verbringen, weil MapsMe mir einen Wanderweg angezeigt hat, den Google nicht kennt und gratis alte Höhlenmalereien besichtigen, direkt neben einem Feld eines türkischen Bauern. Man muss aber eben ein bisschen Zeit investieren und suchen.»
Aylin Erol
Die Offline-Map für Entdecker und Abenteurerinnen.bild: MapsMe
OsmAnd Maps
«OsmAnd
ist ideal, wenn Karten offline gebraucht werden. Die funktionieren auch für Fuss- und Radwege. Ohne Werbung, keine Datenkrake und kostenlos.»
David Indumi
Die Alternative zu MapsMe. bild: OsmAnd
Park4Night+
«Park4Night
, die Pro-Version. Damit man immer weiss, wo es Stellplätze, Wasser, Strom und Waschsalons abseits der Campings gibt.»
Maurice Thiriet
Schöne Stellplätze für Wohnmobile finden. bild: Park4Night
Splid
«Theoretisch nicht nur fürs Reisen, aber dort brauche ich es am ehesten. Bei Splid
können Gruppenreisende ihre jeweiligen Ausgaben für die Gruppe eintragen und die App rechnet aus, wer am Ende der Ferien wem wie viel Geld schuldet. Auch Ausgaben in Fremdwährungen sind kein Problem, es wird alles in Franken (oder der Währung deiner Wahl) umgerechnet.»
Adrian Bürgler
Ausgaben aufteilen: Beliebt bei WGs, aber auch für Gruppenreisende praktisch. bild: Splid
Splitwise
«Meine Lieblings-App, wenn es darum geht, Kosten fair aufzuteilen. Natürlich geht es da nicht darum, jedes Getränk in der Bar auf den Rappen genau abzurechnen. Aber gerade beim Reisen, bei Hotelreservierungen, Eintritten etc. macht es doch Sinn, wenn jeder am Schluss ungefähr gleichviel bezahlt, ohne separat zu zahlen. Bei Splitwise
kann alles eingegeben werden, und es rechnet die geschuldeten Beträge aus. Minuspunkt: Seit einiger Zeit kann man nur noch limitiert damit arbeiten. Wer die App mehrmals am Tag brauchen will, muss ein Abo lösen.»
Madeleine Sigrist
Die Alternative zu Splid, um Ausgaben zwischen Mitreisenden aufzuteilen.bild: Splitwise
Refill
«Mit Flush
findet man weltweit geöffnete, öffentliche Toiletten, was sehr hilfreich sein kann. Refill
macht das gleiche, aber zeigt einem Orte an, wo man seine Wasserflasche auffüllen kann.»
Sabeth Vela
Rome2Rio
«Rome2Rio
ist praktisch für alle, die verschiedene Transportmöglichkeiten zwischen zwei Orten vergleichen und die beste Route für ihre Reise finden möchten. Die App vergleicht Reisezeiten und Kosten für Busse, Züge, Fähren und Flüge.»
Oliver Wietlisbach
Findet und vergleicht die beste Reiseverbindung von A nach B mit verschiedenen Verkehrsmitteln. bild: Rome2Rio
Und nun du!
Hast du noch einen App-Tipp, den du mit der watson-Community teilen möchtest? Verrate uns doch deinen Geheimtipp in der Kommentarspalte.
(oli)
