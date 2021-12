Im Kanton Jura hat die Erde gebebt

Am nächsten beim Herd des Bebens lag gemäss der Liste des Erdbebendienstes Damvant JU, das Dorf ganz im Westen des Pruntruter Zipfels in der Nähe der Grenze zu Frankreich . (bal/sda)

Das Epizentrum des Bebens lag in rund 5.9 Kilometern Tiefe. Der Erdbebendienst erhielt in der Nacht etliche Meldungen, wonach das Beben verspürt wurde. Darunter waren Anzeigen aus Orten in weit über 100 Kilometern Distanz zum Epizentrum.

Der Erdstoss dürfte in weiten Teilen der Schweiz verspürt worden sein. Kleinere Schäden seien bei einem Beben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich, schrieb der Erdbebendienst. Das Beben ereignete sich demnach um etwa 01.00 Uhr ungefähr 14 Kilometer westlich der Stadt Pruntrut.

