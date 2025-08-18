klar15°
Er stach Dutzende Male auf Opfer ein: 23-Jähriger soll zurück in die Klinik

Ein 23-Jähriger steht heute Montag wegen versuchter Tötung vor dem Bezirksgericht Andelfingen ZH. Der Mann stach dutzende Male auf einen ihm Unbekannten ein.
Weil der Beschuldigte schuldunfähig ist, soll er in eine geschlossene Klinik eingewiesen werden. Nachdem der 23-Jährige das spätere Opfer nach dem Weg nach Schaffhausen gefragt hatte, habe er mit einem Messer und einem Gertel auf dieses eingestochen, heisst es in der Anklageschrift. Dabei erlitt das Opfer lebensgefährliche Verletzungen und musste notoperiert werden.

Das Bezirksgericht Andelfingen, fotografiert am Dienstag, 15. Oktober 2024 in Andelfingen. (KEYSTONE/Til Buergy)
Der Fall wird vor dem Bezirksgericht Andelfingen ZH verhandelt.Bild: keystone

Die Anklageschrift führt zahlreiche Verletzungen auf, unter anderem am Hals des Opfers. Auch die Stiche gegen den Oberkörper hätten den Tod des Mannes verursachen können, heisst es in der Anklageschrift.

Zwar lautet die Anklage auf versuchte Tötung. Weil der psychisch kranke Mann aber als schuldunfähig gilt, beantragt die Staatsanwaltschaft eine stationäre Massnahme. Er müsste somit für höchstens fünf Jahre in eine geschlossene psychiatrische Klinik gehen und sich therapieren lassen. Die Massnahme kann aber nach fünf Jahren verlängert werden, wenn keine Fortschritte verzeichnet werden.

Für Schlagzeilen sorgte der brutale Angriff auch, weil der Beschuldigte kurz zuvor noch in einer Psychiatrischen Klinik im Kanton Bern war. Laut Medienberichten habe das Klinikpersonal den Mann auf das Gelände hinausgeschickt, weil er sich aggressiv verhalten hatte. Er sollte sich dort «abreagieren».

Doch statt in die Klinik zurückzukehren, sei der 23-Jährige bis in den Norden des Kantons Zürich gefahren, wo er am Morgen des 24. März 2023 auf das Opfer traf. Wieso er die Reise machte, ist unklar. (sda)

