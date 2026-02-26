Zürcher Gericht spricht Ärztin des versuchten Mordes schuldig

Das Bezirksgericht Zürich hat eine Ärztin wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Sie soll versucht haben, einen Ex-Liebhaber mit einer Spritze zu töten.

Zusätzlich zur Freiheitsstrafe ordnete das Gericht bei der Urteilseröffnung am Donnerstagnachmittag eine ambulante Therapie für die Ärztin mit Schweizer Staatsbürgerschaft an. Ihr Alter sowie nähere Angaben zu ihrer beruflichen Tätigkeit dürfen auf Anordnung des Gerichts nicht genannt werden.

Das Gericht hielt es für erwiesen, dass die Ärztin ihrem Ex-Liebhaber, der die Beziehung beendet hatte, im September 2019 ein Muskelrelaxans spritzen wollte, um ihn zu töten. Eine ausreichende Dosis des Wirkstoffs hätte die Atmung lähmen können.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann ans Obergericht weitergezogen werden. (hkl/sda)