Bundesgericht beendet Streit um einen blauen Schwamm

Tödliche Schüsse – zwei St.Galler Polizisten angeklagt

Die St.Galler Staatsanwaltschaft hat gegen zwei Polizisten Anklage erhoben. Die beiden hatten bei einem Einsatz auf einen Angreifer geschossen und ihn getötet.

Der Fall sei beim Kreisgericht St.Gallen hängig, bestätigte Stefan Hess, Sprecher der St.Galler Staatsanwaltschaft, einen Bericht des Regionalsenders Radio Top vom Dienstag. Wann es zur Verhandlung kommt, ist noch offen.

Die beiden Beamten der Stadtpolizei St.Gallen waren am 2. September 2020 in einer Wohnung an der Speicherstrasse auf …