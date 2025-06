Der Bundesrat in Rapperswil SG auf dem diesjährigen «Bundesratsreisli». Bild: keystone

Die Fotos des «Bundesratsreislis» sind da! Und damit die Frage: Wer hat das beste Outfit?



Das jährliche «Bundesratsreisli» steht wieder an, dieses Jahr geht es nach Rapperswil im Kanton St.Gallen. Wir haben uns die Outfits der Bundesräte mal genauer angeschaut.

Heute und morgen findet wieder das alljährliche «Bundesratsreisli» statt. Der Gesamtbundesrat besucht auf diesem Ausflug den Heimatkanton der Bundespräsidentin. Dieses Jahr besuchen sie den Kanton St.Gallen, aus dem Karin Keller-Sutter stammt.



Gestartet wird heute in Rapperswil-Jona, morgen führt die Reise weiter in die Stadt St.Gallen.

Nach der Anreise mit dem Zug nach Rapperswil ging es ab 10 Uhr zum Apéro auf dem Schlosshügel beim Schloss Rapperswil.

Dort wurden nicht nur Fotos mit der Bevölkerung gemacht, sondern auch das alljährliche Foto der Bundesräte auf dem «Bundesratsreisli». Später reisen die Bundesräte weiter ins Dorf Quinten, das nur per Schiff über den Walensee erreichbar ist.

Das jährliche Foto darf beim «Reisli» nicht fehlen – und genauso wenig die «Boomer-Outfits» der Bundesräte. Einen Stylepreis würden sie wohl nicht gewinnen, aber das müssen sie zum Glück auch nicht.

Jetzt seid ihr dran: Ihr dürft die Outfits unserer Bundesräte mit Schulnoten von 1 bis 6 bewerten. Wie in der Schule lautet das Prinzip: 1 ist am schlechtesten, 6 am besten. Die Note 4 ist genügend. Mal schauen, welcher Bundesrat im Style-Check am besten abschneidet. Frohes Boomer-Outfits-Bewerten!

Hier nochmals das Foto: Von links nach rechts: Martin Pfister, Beat Jans, Elisabeth Baume-Schneider, Ignazio Cassis, Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, Guy Parmelin, Albert Rösti und Bundeskanzler Viktor Rossi. Bild: keystone