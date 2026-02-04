wechselnd bewölkt
Justiz

Gefängnisaufstand in Fribourg: Häftlinge verbarrikadieren sich

Aufstand in Schweizer Gefängnis: Häftlinge bauen Barrikaden und verwüsten Gebäude

04.02.2026, 19:4404.02.2026, 19:44
Sicht in einen Innenhof im Zentralgefaengnis aus dem Jahre 1893, am Montag, 8. September 2025, in Freiburg. Die Freiburger Stimmbevoelkerung stimmt am 28. September ueber einen Neubau auf dem Gelaende ...
Der Innenhof des 1893 erbauten Gefängnis «Bellechasse» (Archivbild).Bild: keystone

Am Montagabend ist es im Gefängnis Bellechasse in Fribourg zu einem gewaltsamen Aufstand dutzender Häftlinge gekommen. Dies berichtete RTS am Mittwochabend.

Die Häftlinge hätten sich zuerst geweigert, in ihre Zellen zurückzukehren und sich anschliessend stundenlang in einem Teil des geschlossenen Vollzugs verbarrikadiert. Der Grund dafür: Die Häftlinge wollten damit gegen ihre Haftbedingungen protestieren.

Sie prangerten insbesondere die Preisgestaltung für Telefonate und Lebensmittel in der Kantine an. Zudem seien sie unzufrieden mit den Besuchsbedingungen, berichtet RTS.

Erst nach drei Stunden konnte das Gefängnispersonal mit Hilfe von angeforderter Unterstützung der Freiburger Kantonspolizei wieder Ordnung im Gefängnis herstellen. Die Häftlinge kehrten um 22.00 Uhr wieder in ihre Zellen zurück.

Der stellvertretende Generalsekretär der Justiz-, Sicherheits- und Sportdirektion, Didier Page, sprach gegenüber dem Sender von einem beispiellosen Vorfall: «In der Haftanstalt Freiburg hat es einen Vorfall dieser Art noch nie gegeben.» Die Häftlinge hätten sich «äusserst aggressiv» gegenüber den Justizvollzugsbeamten verhalten, Vandalismus begangen und Drohungen ausgesprochen.



