Das genaue Tatmotiv und der Hergang sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Mann nach Messerattacke in Embrach verhaftet

Mehr «Schweiz»

Ein 24-jähriger Kosovare hat am Freitagabend in Embrach ZH bei einer Auseinandersetzung einen 30-jährigen Nordmazedonier mit einem Messer verletzt. Der Täter flüchtete nach der Tat, konnte aber rund zwei Stunden später im Kanton Schwyz verhaftet werden.

Das Opfer musste nach dem Angriff mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 17.50 Uhr am Bahnhof Embrach.

Ihr ging gemäss ersten Erkenntnissen ein Streit zwischen zwei Frauen und einem Mann voraus. Als ein weiterer Mann dazu kam, habe der Kosovare sein Gegenüber mit dem Messer angegriffen. Das genaue Tatmotiv und der Hergang sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Wegen der Auseinandersetzung war der Zugang zum Bahnhof vorübergehend eingeschränkt. (sda)