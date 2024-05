«Skorp808» befindet sich in U-Haft. Bild: Screenshot instagram/skorp808official

Gericht schickt auch «Skorp808» in Untersuchungshaft – so tickt der Brian-Kontrahent



Das Zürcher Zwangsmassnahmengericht hat auch für Brian Kellers Kontrahenten Untersuchungshaft angeordnet. Die Polizei nahm den Tiktoker «Skorp808» am Wochenende fest.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Drohungen und weitere Delikte. Das Gericht habe nun dem Antrag auf Untersuchungshaft stattgegeben, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Gemäss «20 Minuten» soll er zwei Anhänger von Brian mit einem Messer durch Zürich verfolgt haben.



«Skorp808» und Brian Keller tragen seit einiger Zeit eine Fehde in den sozialen Medien aus. Bereits anfangs Jahr verbreiteten sich Videos, in denen Keller mit einem Messer posierend den Kopf des Gegners forderte. Es handle sich dabei um Werbung und «Trash Talk», wie dies vor einem Boxkampf üblich sei, machte Keller damals geltend. Er wurde daraufhin von der Staatsanwaltschaft einvernommen.

Hier greift Brian seinen Kontrahenten an: Video: watson/tiktok/ahmedabouchaker

Letzte Woche eskalierte der Konflikt. Brian soll seinen Kontrahenten niedergeschlagen haben. Dieser wiederum soll Drohungen ausgestossen haben. Für beide gilt die Unschuldsvermutung. Doch wer ist überhaupt «Skorp808»?



Model, Musiker und ehemaliger Straftäter

«Skorp808» gibt sich in den sozialen Medien als Musiker, Content-Creator und Model aus. Der Tiktoker ist medial auch bekannt als ehemaliger Straftäter.



Im Jahr 2021 war er in einem «Reporter»-Beitrag von SRF zu sehen, wo er seine Geschichte erzählt – damals noch als Insasse im Gefängnis. «Skorp808» sass eine siebenjährige Gefängnisstrafe wegen bandenmässigen Einbruchdiebstahls ab.



Sein Leben war schon immer geprägt von Heimaufenthalten, Pflegefamilien, Jugendstrafanstalten und Gefängnissen, wie er im SRF-Beitrag sagt. Doch gröbere kriminelle Handlungen wie Autodiebstähle und Einbrüche in Betriebe erfolgten «erst» im Alter von 20 Jahren.



Klaute früher lieber Autos, als den Zug zu nehmen: Skorp808. Bild: Screenshot instagram/skorp808official

Verurteilt wurde er unter anderem wegen des Diebstahls eines Jaguars XKRs im Wert von fast 200'000 Franken, mit dem er mit über 150 km/h durch Winterthur donnerte, diverse Verkehrsinseln beschädigte und das Auto auf der Autobahn zurückliess. Vom Gericht erhielt er für diese Aktion 44 Monate unbedingt.



12'000 Franken in einer Nacht

Aber auch im Gefängnis sorgte «Skorp808» für Probleme. Für einen Raufhandel mit Mitinsassen wurde er zu weiteren sieben Monaten verurteilt. Er schlug einem Mithäftling auf den Kopf und verletzte ihn mit einem Holzstuhl am Rücken und Nacken.



Im SRF-Film gewährt «Skorp808» auch einen Einblick in sein Gedankengut. «Ich bin ein Mensch, der bereit ist, für Geld fast alles zu machen, denn Geld löst deine Probleme.» So prahlte er damit, dass er in einer Nacht durch Diebstähle bis zu 12'000 Franken habe ergaunern können.

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis strebte er eine Musik-Karriere an, während er bei seiner Freundin unterkam, die ihn finanziell unterstützte. Gegenüber SRF sagte er in Freiheit, dass er «nicht mehr ins Gefängnis wolle».



(sda/kma)