Bundesrat will Sicherheitspartnerschaft mit der EU prüfen

Die Gespräche sollen vom Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) in Zusammenarbeit mit dem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) geführt werden. Nach Abschluss der Sondierungsgespräche soll das weitere Vorgehen bestimmt werden.

Die EU hat bislang mit mehreren Staaten solche Partnerschaften abgeschlossen. Zuletzt unterzeichnete sie am Montag mit Kanada einen entsprechenden Vertrag.Partnerschaft wird von Nationalratskommission unterstütztLaut dem Bundesrat wäre die Partnerschaft mit der Neutralität vereinbar. Zudem könne sie individuell ausgestaltet werden.

Drittstaaten brauchen als Ausgangslage diese Partnerschaft sowie ein weiteres bilaterales Abkommen, um gemeinsame Rüstungskäufe mit EU-Staaten zu tätigen und dabei vom sogenannten Safe-Instrument der Europäischen Kommission Gebrauch zu machen. Safe steht für Security Action for Europe (Sicherheitsaktion für Europa) und sieht ein Darlehen von 150 Milliarden Euro vor.

Die EU biete mit solchen Partnerschaften einen Rahmen für Drittstaaten, um die Zusammenarbeit in den erwähnten Bereichen zu stärken. Zudem sei sie Voraussetzung für mögliche gemeinsame Beschaffungen im Rüstungsbereich, hiess es weiter. Dies sei im Interesse der Schweiz.

Der Bundesrat hat am Mittwoch beschlossen, gegenüber der EU das Schweizer Interesse an einer Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft zu signalisieren, wie er mitteilte. Die Partnerschaft helfe, die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz zu stärken.

Der Bundesrat will eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft mit der EU prüfen. Dafür sollen so bald als möglich Sondierungsgespräche aufgenommen werden. Die Partnerschaft dient unter anderem der Rüstungsbeschaffung.

