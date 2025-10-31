wechselnd bewölkt
Immer mehr Seniorinnen in der Schweiz von Gewalt betroffen

31.10.2025, 09:3131.10.2025, 09:31

Die Gewalt an Frauen – auch an älteren – nimmt zu. Im Jahr 2024 wurden laut dem Nationalen Kompetenzzentrum Alter ohne Gewalt 411 Gewaltsituationen an Personen über 60 Jahren gemeldet. 73 Prozent der Fälle betreffen Frauen.

Knapp 70 Prozent der Gewalt gegen Senioren ereignen sich in privatem Umfeld. (Symbolbild)Bild: sda

Diese seien im Schnitt 81 Jahre alt, hiess es am Freitag in einer Mitteilung. Insgesamt seien 15 Prozent mehr Fälle gemeldet worden, als im Jahr zuvor. Man gehe aber davon aus, dass es eine hohe Dunkelziffer nicht gemeldeter Fälle gebe, sagte Ruth Mettler Ernst auf Anfrage von Keystone-SDA. Gewalt im Alter sei nach wie vor Tabuthema und sehr schambehaftet. Es brauche viel Vertrauen, dass Personen Gewalt melden würden.

Nach Angaben des Kompetenzzentrums ereignen sich die meisten Fälle mit 70 Prozent im privaten Umfeld. Ein Drittel passiere in Institutionen. Gewalt trete nicht nur in Familien oder Partnerschaften auf, sondern auch in Beziehungen zu Bekannten, Freundinnen und Freunden oder Pflegepersonen. Rund 80 Prozent der registrierten Vorfälle seien in diesem sozialen Nahraum passiert.

Ältere Frauen gelten demnach als mehrfach gefährdet – durch ihr Geschlecht, ihr Alter und häufig durch zunehmende Pflegebedürftigkeit. Mit abnehmender Selbstständigkeit wachse das Risiko, in Abhängigkeitsverhältnissen Gewalt zu erfahren.

Der zweite Staatenbericht der Schweiz zur Istanbul-Konvention zeige laut dem Kompetenzzentrum zwar Fortschritte bei der Sensibilisierung für Gewalt im Alter. Geschlechtsspezifische Gewalt an Seniorinnen werde darin aber nicht ausdrücklich erwähnt, sondern es werde lediglich allgemein von «älteren Personen» gesprochen. (sda)

