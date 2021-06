Mord mit Klebeband: Trio vor Zürcher Obergericht

Schiesswütiger Mann von der Basler Polizei festgenommen

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend in einem Lokal an der Gasstrasse in Basel mehrere Schüsse abgegeben. Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter festnehmen. Es gab keine Verletzten, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt mitteilte.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei beobachteten zwei Passantinnen vor dem Restaurant Nordtangente einen Mann, der torkelte und dann auf das Trottoir stürzte. Sie eilten dem Mann sofort zu Hilfe. Der Mann zückte daraufhin …