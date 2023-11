Urkundenfälschung und Bestechung: Berufungsprozess gegen ehemaligen Seco-Ressortleiter

Als Gegenleistung nahm der ehemalige Bundesbeamte Vorteile in Form von Einladungen, Sponsoring von Anlässen, Bargeld, Geschenken und anderem entgegen. Unter anderem liess sich der Beschuldigte mehrfach zu Fussballspielen einladen. Auch Dritte haben von den Zuwendungen profitiert.

Die erste Kammer sah es als erwiesen an, dass der ehemalige Ressortleiter zwischen 2004 und 2013 Aufträge für Güterbeschaffungen und Dienstleistungen im Informatikbereich freihändig an von ihm bevorzugte Firmen vergab.

Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona beginnt an diesem Dienstag der Berufungsprozess gegen einen ehemaligen Ressortleiter des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco). Der heute 71-Jährige hat bei der Vergabe von Aufträgen ungerechtfertigte Vorteile im Umfang von 1,7 Millionen Franken entgegengenommen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Landesweite Ausgangssperre nach mehreren Überfällen in Sierra Leone – das wissen wir

33 palästinensische Häftlinge freigelassen +++ Weitere Hamas-Geiseln zurück in Israel

Diese Zahlen zeigen die traurige Wahrheit zu Gewalt an Frauen in der Schweiz

Tote und Verletzte nach Unwettern in der Ukraine ++ Russen wollen Kupjansk erneut besetzen

Enttäuschter Ex-Busfahrer in «Arena»: «Wenn es Geld braucht, müssen die Autofahrer bluten»

Spiess-Hegglin klagt am Europäischen Gerichtshof gegen die Schweiz

Polizei schnappt zwei Kinderschänder – so kannst du helfen, weitere Täter zu überführen

Jositsch schweigt nach Demütigung in der SP-Fraktion – und stellt sich wohl die GLP-Frage

Fahrplanwechsel 2024: Diese Züge fahren neu – und diese Strecken werden gesperrt

Die SBB bauen das Angebot an internationalen Zügen und in Ferienregionen wie Graubünden und ins Wallis aus. Anderswo fahren weniger Züge – und wegen Baustellen brauchen viele Pendler Nerven, etwa zwischen Basel und Olten und in der Zentralschweiz.

Am Sonntag, 10. Dezember, feiern die Bähnler wieder ihren eigenen Silvester: Dann ist der jährliche Fahrplanwechsel. Die SBB bauen ihr Angebot etwa auf Zügen ins Ausland oder in Ferienregionen aus. Auf viel befahrenen Strecken brauchen ÖV-Passagiere nächstes Jahr aber starke Nerven, wie die Bahn am Montag mitteilt. Eine Übersicht: