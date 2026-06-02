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La Côte: Landwirt überschüttet Auto von Inspektor mit Mist – verurteilt

Waadtländer Bauer überschüttet Auto von Inspektor mit Mist – verurteilt

Ein Landwirt aus dem Kanton Waadt überschüttete unter anderem ein Auto eines Inspektors mit Mist, auch verbal wurde er ausfällig. Nun wurde der Bauer verurteilt.
02.06.2026, 14:1102.06.2026, 14:11

Weil er unter anderem das Auto eines Inspektors des Kantons Waadt mit Mist überschüttet hat, ist ein Landwirt laut «La Côte» zu einer Freiheitsstrafe von 160 Tagen auf Bewährung verurteilt worden.

Der Landwirt aus der Waadtländer Region La Côte habe den Inspektor und dessen Kollegen zudem bedroht, wie die Zeitung unter Verweis auf einen Strafbefehl schrieb. Demnach befand die Staatsanwaltschaft den Landwirt wegen Sachbeschädigung, Bedrohung von Beamten, der Behinderung einer Amtshandlung und der Missachtung einer behördlichen Anordnung für schuldig.

Der Kanton wollte demnach im Sommer 2025 den Betrieb wegen Problemen in Bezug auf Hygiene und Tierhaltung kontrollieren. Bei der Kontrolle habe der Landwirt zweimal verschmutztes Stroh und Mist auf das Fahrzeug geschüttet und es damit vollständig zerstört. (sda/ome)

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