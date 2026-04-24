sonnig21°
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Bundesanwaltschaft führt Verfahren gegen Basejumper am Äscher AI

Bundesanwaltschaft führt Verfahren gegen Basejumper am Äscher AI

24.04.2026, 16:3124.04.2026, 16:31

Die Staatsanwaltschaft Appenzell Innerrhoden hat das Strafverfahren gegen einen Basejumper an die Bundesanwaltschaft abgetreten. Der Mann sprang im vergangenen Sommer gemäss einem Video, das in den sozialen Medien kursierte, in der Nähe des Berggasthauses Äscher im Alpstein mit seinem Fallschirm von der Felswand.

Das Strafverfahren sei in der Zwischenzeit an die Bundesanwaltschaft abgetreten, erklärte Damian Dürr, Leitender Staatsanwalt des Kantons Appenzell Innerrhoden, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Bundesanwaltschaft führe das Strafverfahren «aufgrund ihrer Zuständigkeit für an Bord eines Luftfahrzeuges begangene strafbare Handlungen», wie ein Sprecher der Bundesanwaltschaft auf Anfrage erklärte.

Basejumpen ist im Kanton Appenzell Innerrhoden nicht erlaubt.

Es gebe keine bewilligten Start- und Landeplätze für Basejumper, sagte Ratschreiber Roman Dobler im vergangenen Sommer auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Dies ist im kantonalen Alpgesetz geregelt. Die Innerrhoder Regierung erstattete deshalb Anzeige gegen den Basejumper. (hkl/sda)

Mehr zum Thema:

Polizeirapport
Basejumper stürzt in Stechelberg BE ab und stirbt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
In Absprache mit Iran und USA: Schweizer Botschaft wird schrittweise wiedereröffnet
Der Schweizer Botschaftsbetrieb in Iran wird schrittweise wieder aufgenommen. Seit dieser Woche ist ein kleines Team wieder in Teheran präsent, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten am Freitag mitteilte.
Zur Story