Basejumper stirbt nach Wingsuit-Sprung am Eiger

Ein Basejumper ist nach einem Sprung mit einem Wingsuit am Freitagmittag am Grat des Eigers in Grindelwald BE tödlich verunfallt. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei sprang der Mann von der Absprungstelle «Eiger South» ab, woraufhin er mit dem Gelände kollidierte und abstürzte.

Der 34-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern wurde der Kantonspolizei kurz nach dem Freitagmittag als vermisst gemeldet. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte leiteten entsprechende Suchmassnahmen ein, wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte.

Bei einem Suchflug konnten die Einsatzkräfte schliesslich eine Person auf dem Challifirn-Gletscher (südseitig des Eigers) lokalisieren. Der Mann konnte dabei nur noch tot geborgen werden, wie es weiter heisst.

Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (sda)