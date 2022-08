Zürcher Obergericht verurteilt «Seefeld-Mörder» zu lebenslänglich

In seinem ersten unbegleiteten Hafturlaub schickte der Schweizer einen fingierten Erpresserbrief ans Zürcher Kantonsparlament. Darin drohte er im Namen einer angeblichen litauischen Bande die Tötung von Menschen an, sollte der Litauer nicht umgehend freigelassen werden.

Die Tat war Bestandteil eines Plans, den der Schweizer und sein Komplize, ein heute 41-jähriger Litauer, im Strafvollzug geschmiedet hatten, wo sie sich kennengelernt und angefreundet hatten. Ziel war es, frühzeitig aus der Gefangenschaft zu kommen. Der Litauer machte dem Jüngeren weis, Aussenstehende bedrohten die Familien der beiden. Um sie zu schützen, müssten sie rasch in Freiheit kommen.

Der heute 29-jährige Schweizer hatte am 30. Juni 2016 im Zürcher Stadtquartier Seefeld in der Mittagszeit auf offener Strasse einen 41-jährigen zufällig anwesenden Mann mit mehreren Messerstichen brutal getötet. Dann war er geflüchtet.

Das Zürcher Obergericht hat am Freitag beide Beschuldigte schuldig gesprochen.

Das Zürcher Obergericht hat am Freitag den so genannten Seefeld-Mörder zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Seinen Komplizen verurteilte es zu einer Freiheitsstrafe von 17 Jahren und drei Monaten.

Gesundheitsminister Alain Berset hat sich zum Brief geäussert, in dem er gegen den Bau einer Mobilfunk-Antenne in seiner Gemeinde Belfaux FR Einsprache erhoben hat. Der Grund für die Einsprache seien nicht Gesundheitsbedenken, sondern der Denkmalschutz gewesen.