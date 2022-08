«Seefeld-Mörder» macht Angst um Familie als Tatmotiv geltend

In seinem ersten unbegleiteten Hafturlaub im Juli 2016 schickte der Schweizer den Brief ab. Nachdem das Ultimatum verstrichen war, kaufte er ein Messer und erstach im Zürcher Seefeldquartier einen zufällig anwesenden 41-jährigen Mann. Dann setzte er sich ab. Erst nach rund einem halben Jahr wurde er festgenommen. (sda)

Die beiden Männer hatten sich im Strafvollzug kennengelernt und angefreundet. Beide sassen mehrjährige Strafen ab. Um möglichst rasch in Freiheit zu kommen, entwickelten sie laut Anklage einen tödlichen Plan. Ein Erpresserbrief ans Zürcher Kantonsparlament drohte die Tötung von Menschen an, sollte der Litauer nicht umgehend freigelassen werden.

Der als «Seefeld-Mörder» bekannte 29-jährige Schweizer hat am Donnerstag vor dem Zürcher Obergericht angegeben, er habe 2016 aus Angst um seine Familie gehandelt, als er einen Mann erstochen habe. Sein mitbeschuldigter Komplize will gar nichts mit der Tat zu tun gehabt haben.

