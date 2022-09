Zürcher Gericht verurteilt Eltern wegen Misshandlung der Tochter

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann an das Zürcher Obergericht weitergezogen werden. (aeg/sda)

Die beiden Beschuldigten bestritten an der Verhandlung, die am 1. September stattfand, einen Teil der Vorwürfe. Der Verteidiger des Vaters forderte für seinen Mandanten eine Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren. Die Verteidigerin der Stiefmutter beantragte zwei Jahre.

So soll das Mädchen nicht nur geschlagen, sondern teilweise auch gefesselt oder eingesperrt worden sein. Zudem habe es alleine im Zimmer essen müssen, statt zusammen mit der Familie am Tisch.

Ein 42-jähriger Deutscher und seine Partnerin, eine 41-jährige Schweizerin, sollen eine Tochter des Mannes während Jahren geschlagen und erniedrigt haben. Das Bezirksgericht Zürich verurteilte sie wegen schwerer Körperverletzung am Donnerstag zu Freiheitsstrafen von je fünf Jahren.

