bedeckt15°
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Schwyz: Behörden stellen Kryptowährungen in Millionenhöhe sicher

Schwyzer Behörden stellen Kryptowährungen in Millionenhöhe sicher

05.05.2026, 10:5605.05.2026, 10:56

Nach einer Strafanzeige aus dem Kanton Schwyz haben die Schwyzer Behörden Kryptowährungen im Wert von rund 10,5 Millionen US-Dollar sichergestellt. Der Fall steht im Zusammenhang mit einer mutmasslich betrügerischen Investitionsmasche.

Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch eine Strafanzeige eines Schwyzer Unternehmens im Dezember 2024, wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilte. Die mutmassliche Täterschaft soll der Firma eine Investitionsmöglichkeit vorgetäuscht haben und sie dazu gebracht haben, einen «grösseren Geldbetrag» in Form von Kryptowährungen auf eine von ihr kontrollierte Wallet-Adresse zu überweisen. Wenige Tage später brach der Kontakt zum Mittelsmann ab.

Die Staatsanwaltschaft Schwyz und die Kantonspolizei Schwyz leiteten daraufhin Ermittlungen ein. Mit Unterstützung mehrerer ausländischer Krypto-Dienstleister konnten im Verlauf der Untersuchungen Kryptowährungen im Wert von rund 10,5 Millionen US-Dollar sichergestellt werden, so die Polizei.

Das Verfahren wurde später an die Staatsanwaltschaft Tessin übergeben. Ausschlaggebend dafür waren neue Erkenntnisse zur Täterschaft, hiess es in der Mitteilung. Weitere Angaben machten die Behörden mit Verweis auf «ermittlungstaktische Gründe» nicht. (hkl/sda)

Mehr zum Thema:

Entwarnung nach falscher Todesmeldung: Älteste Schildkröte Opfer von Krypto-Betrügern
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Helikopterabsturz im Tessin – 6 Menschen verletzt
Beim Absturz eines Helikopters im Tessin aus rund 20 Metern Höhe sind sechs Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Montag nach 16.30 Uhr beim Landeanflug auf eine Baustelle im Gebiet von Mezzovico-Vira. Die Ursache war zunächst unklar.
Zur Story