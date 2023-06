Bezirksgericht Bülach verurteilt Polizisten wegen Amtsmissbrauchs

Deshalb hätte auf die Bewilligung verzichtet werden können, so die Anwälte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann noch weitergezogen werden. (sda)

Die Anwälte der Polizisten hatten argumentiert, dass eine Bewilligung gar nicht notwendig gewesen sei. Die Polizisten hätten von der Staatsanwaltschaft den Auftrag erhalten, so rasch wie möglich einen verdächtigen Raser zu finden - den Bruder des Familienvaters, welcher die Türe öffnete.

Das Bezirksgericht in Bülach.

Das Bezirksgericht in Bülach. Bild: KEYSTONE

Das Bezirksgericht Bülach hat am Donnerstag eine Kantonspolizistin und einen -polizisten zu bedingten Geldstrafen verurteilt. Die beiden standen vor Gericht, weil sie ohne Bewilligung die Wohnung einer kosovarischen Familie kontrolliert hatten.

Finanzministerin Karin Keller-Sutter setzt den Rotstift auch beim Bundespersonal an. Das Lohnsystem müsse man überprüfen, sagt sie. Und sie übt harsche Kritik an den Kantonen, die beim Bund die hohle Hand machen.

Als Sie das Finanzdepartement übernahmen, haben Sie sich als Sparfüchsin bezeichnet. Bereuen Sie das schon?

Karin Keller-Sutter: Ich habe mich nicht selbst so bezeichnet. Ein Journalist hat mich sinngemäss gefragt, ob ich auch ein Sparfuchs wie Ueli Maurer sei. Da habe ich mir einen Scherz erlaubt. Natürlich gehört der haushälterische Umgang mit den öffentlichen Finanzen zum Profil einer Finanzministerin. Zudem bin ich auch Hüterin der Schuldenbremse. Das Prinzip, dass man nicht mehr Geld ausgibt als man einnimmt, ist stark in unserer Mentalität verankert. Wer gestalten will, braucht zudem finanziellen Spielraum. Diesen wieder herzustellen, ist meine Aufgabe.