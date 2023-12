Mann schubst Frau im HB Zürich auf Geleise: Er bestreitet, dass er sie töten wollte

Mehr «Schweiz»

Ein 30-jähriger hat zugegeben, eine Frau im Zürcher HB auf die Geleise gestossen zu haben. Er habe auf Stimmen in seinem Kopf gehört, sagte der psychisch kranke Eritreer vor Gericht.

Die Frau gelangte beim Vorfall im Mai 2021 wieder aufs Perron zurück, bevor der Zug bei ihr angekommen war. Bild: KEYSTONE

Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass ein Zug einfahre, hielt der Beschuldigte am Dienstag an der Verhandlung am Zürcher Obergericht fest.

Eine eigentliche Erklärung, warum er beim Vorfall im Mai 2021 genau diese Frau gestossen habe, hatte der 30-Jährige nicht. Die Stimmen hätten ihm Befehle gegeben, er sei sehr gestresst gewesen. Zuvor sei er in Genf gewesen, wo er bei diversen Botschaften «reklamiert» habe, auch auf Befehl der Stimmen im Kopf.

Die Frau gelangte wieder aufs Perron zurück, bevor der Zug bei ihr angekommen war.

Verurteilt zu fünf Jahren und zehn Monaten

Am Bezirksgericht Zürich wurde der 29-jährige Eritreer zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt. Diese schob das Gericht aber für eine stationäre Massnahmen auf. Ein Gutachter hatte beim Beschuldigten paranoide Schizophrenie und eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt.

Der Verteidiger verlangte bei der Vorinstanz eine deutlich tiefere Strafe. Er bestritt den Vorwurf der versuchten Tötung. Auch die ausgesprochene Landesverweisung von acht Jahren lehnten Verteidiger und Beschuldigter ab.

Unbestritten ist, dass der Mann die zufällig ausgesuchte Frau auf das Gleis gestossen hatte. Eine Erklärung dafür hatte der Eritreer nicht. Er muss sich auch wegen weiterer Delikte verantworten, darunter die Störung eines Gottesdiensts im Kanton Schwyz. (sda)