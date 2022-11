Zugschubser bleibt nach versuchter Tötung in psychiatrischer Klinik

Ein 28-Jähriger hat eine ihm unbekannte Frau im Zürcher HB vor einen einfahrenden Zug gestossen. Das Bezirksgericht Zürich verurteilte ihn am Mittwoch zu fünf Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe. Wegen seiner psychischen Erkrankung bleibt der Eritreer in einer Klinik.

Der Vorfall ereignete sich am Hauptbahnhof Zürich. Bild: Shutterstock

Dass der Beschuldigte im Mai 2021 am Gleis 4 am Zürcher HB eine Frau auf die Geleise gestossen hatte, war unbestritten. Die Richter sahen eine versuchte Tötung als erwiesen an. Auch wenn der Zug mit nur 10 km/h unterwegs war, wäre es möglich gewesen, dass die Frau überrollt werde, hielt der Richter an Mittwoch fest.

Dem Beschuldigten müsse bewusst gewesen sein, dass ein Zug einfahre und der Lokomotivführer habe ausgesagt, dass ein Unfall in einer solchen Situation möglich wäre.

Gottesdienst gestört

Wegen weiterer Delikte erhöht sich die Freiheitsstrafe auf fünf Jahre und zehn Monate. Weil er im Kanton Schwyz zudem einen Gottesdienst störte, erlegt das Gericht dem 28-Jährigen zusätzlich eine Geldstrafe auf. Wegen mehrfachem Zugfahren ohne Billett kommt eine Busse über 300 Franken dazu. Das Gericht sprach auch eine Landesverweisung von acht Jahren aus.

Gutachter diagnostizierten beim Beschuldigten eine paranoide Schizophrenie und eine posttraumatische Belastungsstörung. Die Freiheitsstrafe wird darum zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben. Diese Massnahme könnte nach fünf Jahren verlängert werden. (saw/sda)