Run auf Bose-Kopfhörer für 38 statt 300 Franken – MediaMarkt muss Bestellungen stornieren

Das war völlig rechtens. Das Leben ist kein Ponyhof! MediaMarkt hätte die schon getätigten Bestellungen mit 38.– CHF ausführen sollen. MediaMarkt hätte eine kleine Entschuldigung z. B. in Form eines Rabatt-Gutscheins ausstellen sollen. Ich habe keine Ahnung bzw. keine Meinung dazu. Gib mir Antworten! *Schlag mit dem Richterhammer*

Vorliegend dürfe der Verkäufer einen solchen Irrtum geltend machen. Er habe damit die Möglichkeit, den Vertrag anzufechten. «Ob eine Anfechtung bzw. der Vertragsrücktritt in einem konkreten Fall zulässig ist, kann jedoch nur ein Gericht im Einzelfall beurteilen», betont Ryser.

Doch: «Hat sich nun allerdings eine der beiden Parteien über einen grundlegenden Vertragsbestandteil geirrt, kann diese den Vertrag anfechten und der Vertrag ist für sie unverbindlich. Der Irrtum muss jedoch wesentlich sein. In Art. 24 Abs. 1 Ziff. 3 OR steht, dass ein solcher wesentlicher Irrtum dann vorliegt, wenn der Verkäufer sich eine Gegenleistung von erheblich geringerem Umfange hat versprechen lassen, als es sein Wille war.»

Ingrid Ryser, Rechtsanwältin und Informationschefin beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement EJPD ordnet die rechtliche Lage für uns ein, denn bei einem Online-Shop-Kauf greift das Schweizer Obligationenrecht (kurz: OR): «Wenn der Käufer die Offerte des Verkäufers angenommen hat, ist grundsätzlich ein Vertrag zustande gekommen. Dieser bindet beide Parteien gleichermassen.» Sprich: Mit einem Mausklick zum gültigen Kaufvertrag.

Die Elektrohandelskette MediaMarkt hat kürzlich Bose-Kopfhörer für 38.– Franken in ihrem Online-Shop angeboten – knapp 300.– wäre der übliche Verkaufspreis gewesen. Es handelte sich dabei um das Modell «Noise Cancelling 700». Innert kürzester Zeit kam es zu vielen Bestellungen.

