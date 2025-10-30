wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Syrer muss nach organisiertem Angriff die Schweiz verlassen

Sicht auf den Thuner Rathausplatz, am Dienstag, 17. Juni 2014 in Thun. Die Stadt Thun feiert in diesem Jahr das Jubilaeum 750 Jahre Stadtrechte. Am 12. Maerz 1264 erteilte Graefin Elisabeth von Kyburg ...
Blick auf den Thuner Rathausplatz.Bild: KEYSTONE

Syrer muss nach organisiertem Angriff die Schweiz verlassen

30.10.2025, 12:00

Das Bundesgericht hat die Beschwerde eines Syrers abgewiesen, der im August 2017 in Thun BE einen Angriff auf eine Gruppe von Kontrahenten organisiert und daran teilgenommen hat. Der gut integrierte Mann muss die Schweiz verlassen.

Am 11. August 2017 kam es zu einer ersten Auseinandersetzung zwischen dem damals 22-jährigen Beschwerdeführer und einer Gruppe, die sich insbesondere aus Albanern zusammensetzte. Um sich zu rächen, versammelte der Syrer kurdischer Abstammung am nächsten Tag gut zwanzig Freunde in seiner Wohnung und entwickelte eine Angriffsstrategie für den Abend.

Als es soweit war, begab sich die Gruppe mit Pfeffersprays, Schlagstöcken, Messern, Fahrradketten und Schraubenziehern bewaffnet in die Innenstadt von Thun. In einer Überzahl von 25 Personen umzingelten sie ihre neun Gegner und griffen sie unvermittelt an.

Zusammen mit acht Landsleuten wurde der Syrer 2020 wegen des Angriffs zu einer bedingten Geldstrafe von 116 Tagessätzen verurteilt. Zudem wurde eine Landesverweisung angeordnet. Das Berner Obergericht verschärfte die erstinstanzliche Strafe im Januar 2023 auf 145 Tagessätze und bestätigte die Massnahme.

Schweres Verschulden

Vor Bundesgericht beantragte der Mann die Aufhebung der Landesverweisung und die Qualifizierung seiner Tat als Raufhandel. In einem am Donnerstag publizierten Urteil kommt das Gericht zum Schluss, dass sich die Mitglieder der beiden Gruppen nicht gegenseitig verprügelt hätten. Vielmehr seien die Syrer sofort zur Tat geschritten, womit ein Angriff vorliege.

Laut Bundesgericht wiegt die Schuld des Syrers schwer. Als Anstifter habe er seine Bekannten zusammengetrommelt, das Vorgehen geplant und am Angriff teilgenommen.

Die öffentliche Sicherheit der Schweiz überwiegt das private Interesse des jungen Mannes, bei seiner Frau und dem gemeinsamen Baby in der Schweiz zu bleiben, schreibt das Gericht. Die Lage in Syrien sei unsicher, aber der Beschwerdeführer scheine in seinem Heimatland nicht an Leib und Leben gefährdet zu sein. (Urteil 6B_129/2023 vom 12.9.2025) (sda)

Das wird dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
3
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
4
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
5
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
Meistkommentiert
1
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
2
Zürich und Freiburg wollen definitiv keine Kinder aus Gaza aufnehmen
3
Nervt sich eigentlich noch wer über Halloween? Wieso denn? Halloween ist grossartig!
4
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
5
Neues Risiko-Ranking zeigt: Die Schweiz ist das sicherste Land der Welt
Meistgeteilt
1
Trump kündigt per sofort Atomwaffentests an +++ Fed senkt Leitzins erneut
2
Grosse Erleichterung: Schweizer Töfffahrer Noah Dettwiler ausser Lebensgefahr
3
Walter Frey tritt als ZSC-Präsident ab +++ Bencic in Asien weiterhin nicht zu bremsen
4
Trump, Xi, Putin: Wollt ihr ewig leben?
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
Das Bundesgericht hat die Verurteilung eines jungen Autolenkers aufgehoben, der in der 50er-Zone mit über 100 km/h unterwegs war. Die Waadtländer Justiz habe unzureichend begründet, weshalb es eine bedingte Freiheitsstrafe statt einer Geldstrafe ausgesprochen habe.
Zur Story