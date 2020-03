Weniger Einbrüche – mehr Betrügereien: So kriminell war es in der Schweiz 2019

Der Basler Mordfall Ilias (7): Wie Täterin Alice F. zur Querulantin wurde

Quellen aus dem Bundesarchiv zeigen die narzistische Kränkung ihres Lebenspartners Rolf R. nach einem Streit unter Kollegen.

Rolf R. war die einzige Liebe im Leben der Alice F. Mit der Tötung von Ilias (7) in Basel vor einem Jahr brachte sie wahnhaft zu Ende, was sie zusammen mit Rolf R. angefangen hatte. Sie vollzog, womit er gedroht hatte. Wie diese tragische Geschichte ihren Anfang nahm, ist säuberlich in einem Dossier im Bundesarchiv hinterlegt.

Zwischen Juli 1973 und März 1975 verkaufte Rolf R. einem Bekannten Briefmarken, Münzen und Medaillen im Wert von insgesamt 7315 Franken. In 13 Teilzahlungen überwies …