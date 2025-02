Sie zündete ihren Mann im Bett an – 50-Jährige vor Gericht in Uster ZH

Social-Media-Verbot für Jugendliche? Bundesrat zeigt sich überraschend offen

Sollen soziale Medien wie Tiktok oder Instagram für Kinder und Jugendliche verboten werden? Der Bundesrat zeigt sich überraschend offen für die Forderung aus dem Parlament.

Als erstes Land der Welt hat Australien Kindern vergangenes Jahr den Zugang zu sozialen Medien verboten. In vielen Ländern in Europa gibt es ebenfalls Bestrebungen in dieselbe Richtung, wobei Norwegen am weitesten ist. Doch bei der Umsetzung hapert es, nicht zuletzt weil die Technologiekonzerne kräftig dagegenhalten.