Vater angeklagt: Solothurner Obergericht befasst sich mit Babytod vor 13 Jahren

Mehr «Schweiz»

Das Obergericht des Kantons Solothurn befasst sich am heutigen Dienstag mit dem Tod eines acht Wochen alten Babys im Sommer 2010 und mit dem schweren Schütteltrauma von dessen damals gleichaltrigen Schwester im Frühling 2012. Beschuldigt ist der Vater der Kinder.

Das Solothurner Obergericht. Bild: sda

Das Amtsgericht Dorneck-Thierstein SO hatte den heute 36-jährige Beschuldigten im Mai 2021 freigesprochen. Die Indizien genügten nicht, um die Zweifel des Gerichts an der Schuld des Mannes auszuräumen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Schweizer vor, seinen kleinen Sohn erstickt und knapp zwei Jahre später seine inzwischen geborene Tochter mehrmals heftig geschüttelt zu haben. Die Anklage lautet auf vollendete und mehrfach versuchte vorsätzliche Tötung, eventuell schwere Körperverletzung.

Der Beschuldigte weist jede Schuld von sich. Er belastet aber auch niemanden. Die Verteidigerin plädierte auf umfassenden Freispruch. Die Anklage zog das Urteil des Amtsgerichts weiter.

Der kleine Bub war im Juli 2010 in der Familienwohnung in Breitenbach SO erstickt. Ob Fremdeinwirkung vorlag oder ob Erbrochenes dem Baby die Atemwege versperrte, konnte die Rechtsmedizin nicht abschliessend klären.

Auch die Ursache für die Verletzungen des zweitgeborenen Babys in Röschenz BL, wo das Paar inzwischen wohnte, waren nicht eindeutig feststellbar. Sie hätten auch bei einem Sturz des Babys erfolgen können, als der Kinderwagen einmal kippte.

Das Verfahren zieht sich schon bald 13 Jahre hin. Die Ermittlungen waren aufwändig. 2017 stellte die Staatsanwaltschaft die Untersuchung gegen die Mutter der Kinder ein. Ihr war kein strafbares Verhalten nachzuweisen. Gegen den Vater wurde weiter ermittelt, unter anderem mit dem Einsatz von verdeckten Ermittlern. (sda)