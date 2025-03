Zwei F/A-18 patrouillieren während der Ukrainekonferenz 2022 über Lugano.

Kampfjet-Absturz am Susten: Geldstrafe oder Freispruch

Im Militärprozess zum tödlichen Flugunfall eines Kampfjet-Piloten im August 2016 im Sustengebiet hat die Anklage für einen Flugverkehrsleiter von Meiringen BE eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung gefordert. Der Flugverkehrsleiter will in zweiter Instanz einen Freispruch erreichen.

Der Auditor (Ankläger) sagte am Donnerstag vor dem Militärappellationsgericht 2 in Aarau, er fordere eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 170 Franken. In erster Instanz hatte er eine bedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verlangt. Das Gericht rollt den Fall juristisch neu auf.

Der Flugverkehrsleiter war in erster Instanz zu einer bedingen Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 170 Franken verurteilt worden. Er zog den Schuldspruch weiter. Sein Verteidiger bekräftigte den Antrag auf Freispruch. Er sprach von einem «Systemversagen», der zum Unglück geführt habe. Auch sei der Radar in Meiringen nach 60 Jahren veraltet gewesen.

Der Flugverkehrsleiter der Skyguide AG hatte dem verunglückten F/A18-Piloten eine zu tiefe Flughöhe durchgegeben. Der 42-Jährige räumte dies bei der Befragung durch das Gericht am Donnerstag ein. Er hatte ihn angewiesen, auf eine Flughöhe von 10'000 Fuss (3048 Meter über Meer) zu steigen. Die Mindestflughöhe für diesen Raum ist jedoch 15'000 Fuss (4572 Meter über Meer).

Ein F/A-18 Jet bei der Landung auf dem Militaerflugplatz Unterbach in Meiringen. Bild: KEYSTONE

Flugverkehrsleiter spricht von «Dilemma»

Diese Angabe der Flughöhe sei eine «blöde Idee» gewesen. Als er den Fehler bemerkte, war es zu spät - er erreichte niemanden mehr rechtzeitig. Er habe innerhalb weniger Sekunden entscheiden müssen. Das Ziel sei gewesen, die beiden Kampfjets vertikal zu trennen, da sie sich gegenseitig genähert hätten.

Dies sei seine Hauptaufgabe als Fluglotse. Er habe in einem «Dilemma» gesteckt. Der verunglückte Kampfjet war nach dem Start nämlich zu tief, der vorausfliegende Kampfjet war zu hoch geflogen. Daher konnte die hintere Maschine den Radar nicht auf die vordere Maschine aufschalten.

Der Flugverkehrsleiter sah deren Höhe nicht auf seinem Radar. Daher habe er die Kampfjets separieren müssen, um eine Kollision der beiden Maschinen zu verhindern. Diese flogen dann aus dem Radar- und Funkbereich von Meiringen. Bei einem modernen Radar wäre dies alles nicht passiert, hielt er fest.

Zweiter Pilot wäre skeptisch geworden

Gemäss Auditor soll auch der vorausfliegende Kampfjet-Pilot wegen fahrlässiger Tötung zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 250 Franken verurteilt werden. In erster Instanz war er freigesprochen worden. Sein Verteidiger will eine Bestätigung des Freispruchs in zweiter Instanz.

Der 41-jährige Berufspilot der Schweizer Luftwaffe sagte in der Befragung, die Mindestflughöhe von 15'000 Fuss sei ihm bekannt gewesen. Bei einer anderen Anordnung des Flugverkehrsleiters hätte er eine Bestätigung verlangt. Die Situation beim Fliegen sei «sehr dynamisch», und es gebe Standardabläufe.

Der tödliche Flugunfall eines 27-jährigen Kampfjet-Piloten im August 2016 im Sustengebiet wird vor dem Militärappellationsgericht in Aarau juristisch neu aufgerollt. Die Urteile wird das Gericht am Freitag eröffnen.

Der Flugunfall ereignete sich am Nachmittag des 29. August 2016 in der Region Sustenpass: Der Pilot eines Kampfjets F/A-18 C Hornet kollidierte bei einem Übungsflug mit der westlichen Bergflanke des Hinter Tierberg. Er kam ums Leben. Das Flugzeug wurde durch den heftigen Aufprall völlig zerstört. (sda)