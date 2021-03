Anleger um 55 Millionen geprellt: Betrugsfall vor Zuger Gericht

SBB-Zugpersonal geriet bei Liestal-Demo ins Visier der Corona-Skeptiker

In den Zügen an die Corona-Kundgebung in Liestal galten eigene Gesetze: Covid-Kritiker ignorierten die Maskenpflicht konsequent und hinterliessen unzählige Kleber. Dabei blieb es nicht.

Die Corona-Leugner foutierten sich letzten Samstag nicht nur an der Grossdemonstration in Liestal BL um die Maskenpflicht. Viele der 6000 Besucher reisten mit dem ÖV an. In SBB-Zügen legten die Corona-Skeptiker jegliche Hemmungen ab. Ein auf Twitter publiziertes Video zeigt, wie zahlreiche Reisende in vollbesetzten Abteilen laut herumjohlen, die Hände in die Höhe strecken und dabei konsequent keine Masken tragen.

Das Zugpersonal war machtlos und geriet selbst ins Visier der Corona-Leugner. …