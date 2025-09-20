Das Wasserflugzeug, das am Freitag bei einer Flugschau in den Zugersee abstürzte, ist am Abend geborgen worden. Zuger Polizei

Einsatzkräfte bergen abgestürztes Flugzeug aus dem Zugersee

Das Wasserflugzeug, das am Freitag bei einer Flugschau in den Zugersee abstürzte, ist am Abend geborgen worden. Es konnte bei Cham ZG aus zehn Metern Tiefe angehoben und ans Ufer befördert werden.

Taucher der Kantonspolizei Schwyz brachten gegen 18:00 Uhr mehrere Seile am gesunkenen Flugzeug an, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Samstag mitteilten. Dann wurde das Wrack mit einem Bagger, der auf einer schwimmenden Plattform stand, vorsichtig angehoben und auf die Plattform gehievt.

Nach der Spurensicherung konnte das Wasserflugzeug schliesslich abtransportiert werden. Bild: Zuger Polizei

Nach der Spurensicherung konnte das Wasserflugzeug schliesslich abtransportiert werden. Die Bergung dauerte mehrere Stunden. Weshalb das Flugzeug in den See stürzte, wird nun von Staatsanwaltschaft, Polizei, Bundesanwaltschaft und Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) abgeklärt.

Der 49-jährige Pilot konnte das Flugzeug selbständig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt. Eine 60-jährige Frau konnte von Tauchern jedoch nur noch tot geborgen werden. (sda)