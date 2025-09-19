Video: extern/Leserreporter Zuger Zeitung

Flugzeugabsturz in Cham – «plötzlich traf es mit einem Knall auf die Seeoberfläche»

Im Zugersee vor Cham ist es zu einem Flugzeugabsturz gekommen: Ein Video zeigt, wie ein Flugzeug, das nur wenig oberhalb der Wasseroberfläche einer Rechtskurve fliegt, immer mehr an Höhe verliert und schliesslich unkontrolliert auf der Wasseroberfläche aufprallt.

Die Zuger Polizei bestätigt, dass am Freitagnachmittag ein Flugzeug in den Zugersee gestürzt ist. Derzeit läuft der Blaulichteinsatz, die Rettungskräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Diesen Freitag und auch morgen Samstag findet bei Cham ein Wasserflugzeug-Anlass statt. Dort sollen sich sechs Piloten mit ihren Flugzeugen angemeldet haben. Ob der Unfall mit diesem Anlass in Verbindung steht, steht offiziell noch nicht fest.

Video: extern/Leserreporter Zuger Zeitung

Ein Augenzeuge, der sich mit seiner Familie im benachbarten Villettepark einen schönen Spätsommernachmittag machen wollte, schildert den Unfall so: «Wir sassen auf einer Bank, um die Wasserflugzeuge zu sehen, mein Sohn war ganz aufgeregt. Nachdem das erste Flugzeug normal unterwegs und gelandet war, hatte ich bereits das Gefühl, dass das zweite im Flug Geräusche von sich gab – allerdings kenne ich mich nicht aus mit Flugzeugen. Beim Landen schien der Anflugwinkel extrem steil – plötzlich traf das Flugzeug mit einem Knall auf die Seeoberfläche auf und zerbrach. Es dauerte nur eine Minute, bis die letzten Teile gesunken waren.» Ein Boot sei nach wenigen Sekunden zur Unfallstelle fahren.

Dies sagte Frank Kleiner, Sprecher der Zuger Strafverfolgungsbehörden, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nähere Angaben zu den beiden Personen machte er nicht. Der Grosseinsatz sei noch immer am Laufen, sagte er am späteren Nachmittag.

Der Pilot konnte unverletzt geborgen werden. Seine 60-jährige Passagierin kam bei dem Unfall ums Leben, wie Keystone-SDA berichtet.

