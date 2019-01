Schweiz

Klima

SchülerInnen rufen zur Klimastreik-Demo auf



Die 5 faulsten Ausreden der Klima-Demo-Schwänzer (ist morgen...)



Morgen, am 18.01.2019, findet ein nationaler Klimastreik statt. Tausende Schülerinnen und Schüler gehen anlässlich des Streiks auf die Strasse. Auch wir, drei Schülerinnen des Gymnasiums Oberaargau. Was du wissen musst und warum auch du dabei sein solltest.

Am 20. August 2018, inmitten der weltweit ausgeprägten Hitzewelle, beginnt die schwedische Schülerin Greta Thunberg ihren Klimastreik. In der Hand ein Protestschild haltend stellt sich die damals 15-Jährige vor den Schwedischen Reichstag in Stockholm.

#Younews19 – Jugendmedien-Woche Vom 14. bis 20. Januar 2019 fallen Jugendliche im Rahmen der Jugendmedienwoche YouNews zum zweiten Mal seit 2018 auf den Redaktionen der Schweizer Medienhäuser ein. Sie erfahren, wie Nachrichten entstehen, wie sie produziert und wie über welche Kanäle gesendet oder abgerufen werden. Beteiligt sind neben dem Medienausbildungszentrum MAZ, Medien aller Gattungen aus den grossen Medienhäusern CH Media, NZZ, Tamedia, SRF, Ringier, NZZ, sowie persoenlich.com und watson.

Zu Beginn steht sie ganz alleine da, wird für ihre Aktion von Seiten der Eltern und Lehrpersonen heftig kritisiert, doch bald schliessen sich ihr Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt an: Der Streik breitet sich über Belgien bis nach Japan und Australien grossflächig aus. Und nun ist er auch in der pseudoheilen Welt, unserer scheinsicheren Schweiz, angekommen.

Greta Thunberg am Weltklimagipfel video: facebook

Doch warum streiken wir Jugendlichen? Über Klimaschutz verhandeln Regierungen schon seit eh und je. Doch bloss Dialoge retten die Welt nicht, die CO2-Emissionen steigen nach wie vor. Das bewegt uns zum Streiken, Tausende gehen auf die Strassen und setzen so den Politikern und Politikerinnen ein klares Zeichen: Die Welt benötigt dringend Veränderung!

Der Klimawandel geht jeden was an, auch dich! Diese fünf Ausreden, warum du ausgerechnet morgen nicht am Streik dabei sein kannst, gelten spätestens 2019 nicht mehr:

Ich will mich auf meine schulische Laufbahn konzentrieren, es geht um meine Zukunft!

Welche Laufbahn ohne Zukunft der Erde? Der Klimawandel ist tödliche Realität. Klimaforscher und Klimaforscherinnen haben herausgefunden, dass uns nur noch 12 Jahre bleiben, um dem Klimawandel entgegenzusteuern. Willst du in 50 Jahren mit deinen Grosskindern die Skiferien am Strand verbringen?

Ich habe Angst vor den Konsequenzen der Schulleitung.

Eine Absenz im Vergleich mit zerstörter Umwelt ist absurd! Viele Schulleitungen stehen dem Klimastreik übrigens sehr offen und tolerant gegenüber. Wenn nicht, dann sind sie ganz bestimmt keine guten Vorbilder. Lass dich nicht von den Besserwissern unterkriegen!

Ich habe einen wichtigen Test.

Viele Tests gegen eine Welt? Ernsthaft? Du hast noch genug Möglichkeiten, in denen du deiner Lehrperson dein achsohart erarbeitetes Wissen beweisen kannst. Ausserdem legst du sonst auch nicht so grossen Wert auf Tests.

Sei ehrlich zu dir selbst!

Morgen ist es für mich wirklich ungünstig, ich gehe sicher ein andermal.

Wie lange soll die Welt noch warten auf deine Zeit? Die Welt braucht dich jetzt und nicht dann, wenn es dir gerade passt. Wir haben schon zu lange gewartet.

Also, entweder jetzt oder nie!

Dieses Thema geht mich nichts an.

In diesen Städten sollst auch du streiken! - Bern 15:00 Waisenhausplatz

- Solothurn 7:30 Bahnhof

- Zürich 9:00

- St. Gallen 10:15 Kantonsschule Burggraben

- Luzern 10:00 Rosengartenplatz

- Biel 13:00 Gymnasium Biel- Seeland

- Chur 11:00

- Aarau 10:30

- Neuchâtel 13:00 Place des Halles

- Lausanne 10:30 Rue du petit- chêne

- Zug 10:15 Postplatz

Informiere dich in deiner Region und werde aktiv!



