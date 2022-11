Demo für Klimagerechtigkeit in Basel. Bild: keystone

Demo in Basel für Netto Null bis 2030

Rund 500 Menschen haben am Samstag in Basel nach Schätzung der Organisatoren für das Klimaziel Netto Null bis 2030 demonstriert. An der Demonstration wurde für die Klimagerechtigkeitsinitiative geworben, über die in der Stadt Basel am 27. November abgestimmt wird.

Netto Null 2030 ist seit Beginn eine der Hauptforderungen des Schweizer Klimastreiks. Endlich einen Kanton zu haben, der sich Netto Null 2030 zum Ziel setze und damit ein starkes Zeichen für die rasche Emissionsreduktion setzte, wäre ein Riesenerfolg, hiess es in einer Mitteilung von Klimastreik Schweiz. (sda)